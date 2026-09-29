​Neuquén implementa un moderno sistema tecnológico para el monitoreo de su fauna silvestre ​

El Gobierno de la Provincia adquirió un moderno equipamiento que permite documentar la presencia de diversas especies e indagar en sus comportamientos para promover su conservación.

Neuquén promueve el cuidado y preservación de especies autóctonas con la instalación de un sistema digital audiovisual, compuesto por 170 cámaras, que permite monitorear, estudiar y proteger la vida silvestre sin alterar su comportamiento ni invadir su hábitat natural. Se trata de la primerainversión que se realiza con este objetivo en las últimas dos décadas.

Según informó Nicolás Lagos, director provincial de Fauna de Neuquén —área dependiente del ministerio de Seguridad—, el objetivo de la red es supervisar puntos sensibles, especies en peligro de extinción y depredadores autóctonos.

Los planes de expansión del proyecto incluyen:

Instalar 50 cámaras adicionales antes de diciembre.

Alcanzar un total de 300 dispositivos para lograr que el centro de monitoreo ambiental funcione de manera óptima.

Tecnología y conectividad al servicio de la fauna

El despliegue tecnológico cuenta con diversas características innovadoras: se utilizan cámaras fijas y domos móviles que se conectan al centro de monitoreo mediante el servicio satelital Starlink. Los equipos son alimentados por energía solar, utilizando dos paneles de 500 watts y cuatro baterías por cada nodo de conexión.

Además, se instalaron tótems autónomos que proporcionan wifi abierto, lo cual resulta de gran utilidad para que turistas o pescadores puedan comunicarse en zonas que carecen de señal.

Monitoreo ininterrumpido con Inteligencia Artificial

El centro de monitoreo, emplazado en la calle Carlos H. Rodríguez, funciona las 24 horas del día gracias a la implementación de inteligencia artificial. Actualmente, tres personas están encargadas de su supervisión; sin embargo, el sistema envía mensajes de manera automática cuando las cámaras detectan movimiento, facilitando así la vigilancia continua. Además, las imágenes registradas se almacenan automáticamente en una nube y en un servidor para que puedan ser visualizadas y analizadas posteriormente.

Especies registradas y planificación

El sistema, logró documentar la presencia de diversas especies, entre ellas, el gato del pajonal, el gato huiña, pumas, maras, cóndores y el águila mora. A su vez, se está preparando un sistema específico de cámaras para localizar a un gato andino.

El proyecto también hace especial hincapié en el manejo de pumas, para lo cual se contemplan las siguientes acciones: