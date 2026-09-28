​Riego en Vaca Muerta: Figueroa espera firmar en octubre el convenio con las empresas ​

El gobernador adelantó que se prevé suscribir el acuerdo durante la Argentina Oil & Gas Patagonia, que se desarrollará del 19 al 22 de octubre en la ciudad de Neuquén. “El gas y el petróleo nos tienen que servir para financiar otro tipo de actividades, y, sin lugar a dudas, la producción es uno de los pilares fundamentales”, aseguró.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo conjunto con las empresas que operan en Vaca Muerta para poder desarrollar el proyecto que permitirá poner bajo riego y sumar hectáreas productivas en esa región de la provincia. Recordó el acuerdo al que se arribó con las operadoras para el financiamiento de rutas y adelantó que ahora se prevé firmar durante octubre el convenio para el uso del agua.

El proyecto apunta al desarrollo de actividades productivas en la región de Vaca Muerta mediante sistemas de riego. Prevé una primera etapa de 5.000 hectáreas y busca incorporar producciones que ya tienen desarrollo y experiencia en otras zonas de Neuquén, como forrajes, olivos, frutos secos, vid y cerezas, con la incorporación de tecnología para garantizar el aprovechamiento y la disponibilidad del recurso hídrico.

El desarrollo de estas nuevas áreas productivas contempla un trabajo conjunto con las empresas hidrocarburíferas para optimizar el uso del agua y promover actividades compatibles con la actividad energética. El objetivo es utilizar agua nueva de “las redes azules”, que llevan el agua hasta las áreas donde las compañías realizan sus operaciones.

El proyecto no contempla utilizar agua de recupero de la actividad hidrocarburífera para el riego. La iniciativa está vinculada al agua que actualmente se moviliza desde los ríos Colorado y Neuquén a través de los acueductos de abastecimiento.

“Ya hemos tenido reuniones con las operadoras. Queremos avanzar para que en la muestra de gas y petróleo que se va a realizar en octubre en la ciudad de Neuquén tengamos la posibilidad de avanzar en la firma de un convenio”, señaló el gobernador refiriéndose a la Argentina Oil & Gas Patagonia, que se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio Duam.

“Consideramos que es muy importante poder ganar superficie (productiva) en Vaca Muerta. Con diálogo, estamos estimulando a todas las operadoras, no solo para poder lograr el financiamiento de rutas, sino que este año queremos comenzar con la mejor utilización del agua”, indicó.

“Tenemos que proteger nuestras cuencas. Dentro de esta protección de la cuenca, queremos estimular a que las empresas reutilicen el agua de los ríos. No solo que la tomen y después terminen inyectándola bajo la tierra en los pozos sumideros, sino que utilicen el agua vía flowback. Pero antes que llegue el agua, queremos ganar superficie bajo riego en Vaca Muerta”, comentó.

“Este año las operadoras van a comenzar con pruebas pilotos de equis cantidad de hectáreas. Nos están presentando los programas de inversión”, manifestó Figueroa y agregó: “De esa manera, nosotros les cobramos un poco más barata el agua, pero sí necesitamos tener certeza de que lo que queremos producir en Vaca Muerta se dé”.

“Esas pruebas las van a realizar las operadoras para que nosotros, a partir de probar la calidad de las tierras y la posibilidad de generar producción, poder desarrollar un programa agrícola ganadero en Vaca Muerta”, añadió.

“No nos debemos quedar solo con la industria del gas y del petróleo”, sostuvo el gobernador y remarcó: “El gas y el petróleo nos tienen que servir para financiar otro tipo de actividades, y, sin lugar a dudas, la producción es uno de los pilares fundamentales”.

Otros proyectos para más hectáreas bajo riego

“Estamos trabajando en un programa sobre la cuenca del Limay para poder ganar hectáreas bajo riego. Queremos duplicar -solo en la cuenca del Limay- toda la superficie de la provincia”, indicó e informó que se está terminando el proyecto ejecutivo.

Se trata del proyecto denominado Corredor del Viento, que se encuentra entre Piedra del Águila y Picún Leufú y permitirá poner en producción cerca de 50.000 hectáreas. Apunta a desarrollar un gran valle productivo y avanzar hacia una superficie bajo riego que permita prácticamente duplicar la que tiene hoy la provincia.

La iniciativa contempla la expansión de la producción de forraje y la posibilidad de incorporar nuevas actividades vinculadas con el engorde y la producción ganadera, con el objetivo de aprovechar las condiciones naturales de la zona y sustituir parte de las importaciones de carne que actualmente realiza Neuquén.

Figueroa agregó que desde el Gobierno provincial “también tenemos programas de riego en distintas localidades, con reutilización del agua. La vamos a reutilizar en Zapala, después de tratar en la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Vamos a ganar mucha superficie bajo riego”.

“Lo mismo vamos a hacer en Cutral Co y Plaza Huincul, con la planta que estamos haciendo, que también nos va a permitir poder ganar muchas hectáreas bajo riego”, afirmó.

Por último, expresó: “En el norte neuquino también, particularmente en la represa de Nahueve, que pensamos inaugurarla a mediados de noviembre. Estaremos utilizando el agua de forma multipropósito, tanto para riego como para consumo humano y generación eléctrica”.