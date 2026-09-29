​Neuquén lideró un encuentro federal de prevención del suicidio ​

El Primer Congreso de Abordaje Integral de la Problemática Suicida convocó a fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y Bomberos de distintas provincias del país. Se trata de un fenómeno complejo y multidimensional que requiere abordajes integrales e interdisciplinarios.

Con la participación de 256 representantes de fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, cuerpos de Bomberos y equipos de emergencia, se desarrolló en Neuquén el I Congreso de Abordaje Integral de la Problemática Suicida para esos sectores, una propuesta destinada a fortalecer las capacidades institucionales para la prevención, detección temprana, atención, intervención y posvención ante situaciones vinculadas con la problemática suicida.

El encuentro contó con palabras alusivas del ministro de Seguridad de la Provincia, Matías Nicolini, y del jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, quienes destacaron la importancia de generar espacios de capacitación, intercambio y construcción colectiva de herramientas para quienes cumplen funciones de intervención ante situaciones críticas.

La problemática suicida constituye un fenómeno complejo y multidimensional que requiere abordajes integrales e interdisciplinarios. En este sentido, el Congreso buscó no solo brindar conocimientos específicos, sino también fortalecer las redes institucionales, promover la sensibilización, favorecer la detección temprana y generar estrategias preventivas adaptadas a las particularidades de cada organismo.

Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados con la conceptualización de la problemática suicida, las distintas etapas del proceso suicida, factores de riesgo y factores protectores, prevención institucional, identificación de señales de alerta y detección de situaciones de riesgo.

También se trabajó sobre el rol del primer interventor ante una situación suicida en curso, la intervención de negociadores policiales, el abordaje interdisciplinario desde Salud Mental y Trabajo Social, el asesoramiento jurídico y las estrategias de posvención luego de eventos críticos.

Capacitación, prevención y redes de apoyo

Uno de los ejes centrales del Congreso es la sensibilización institucional, entendida como una herramienta fundamental para favorecer el reconocimiento temprano de situaciones vinculadas con ideación suicida, autolesiones e intentos de suicidio.

A través de la participación de profesionales del área de Trabajo Social y especialistas en suicidología, se busca promover una mirada preventiva, reducir estereotipos y fortalecer las herramientas de intervención de quienes, por sus funciones, pueden encontrarse frente a situaciones de crisis.

La propuesta contempla además el fortalecimiento de las redes de apoyo y el acompañamiento institucional, entendiendo que la prevención requiere de la articulación entre diferentes disciplinas, organismos y actores.

Participación de instituciones de distintas provincias

El Congreso reunió a 256 participantes pertenecientes a instituciones de Neuquén y de otras provincias del país, consolidándose como un espacio de intercambio interinstitucional y federal.

Entre los organismos participantes se encuentran la Policía del Neuquén, con representación de las distintas Regiones de la provincia; el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN); la Policía del Chubut; la Policía de Río Negro; el Ejército Argentino; Gendarmería Nacional; el Servicio Penitenciario Federal; el Centro de Atención a la Víctima; el Concejo Deliberante de Neuquén y el Presbítero Argentino de Capellanes, entre otras instituciones.

El Congreso constituye así un espacio de formación, intercambio de experiencias y articulación interinstitucional, con el objetivo de brindar mayores herramientas a los equipos que intervienen ante situaciones de alta complejidad y contribuir al desarrollo de estrategias preventivas dentro de las instituciones.