​Trabajan políticas de seguridad ciudadana para la Región Limay ​

El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Limay sesionó en Picún Leufú. Autoridades provinciales, municipales y policiales de la región se reunieron en la sexta Asamblea del organismo creado por la Ley Provincial N°3515. Se trabajo sobre infraestructura, equipamiento y prevención.

En Picún Leufú se llevó adelante la sexta Asamblea del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Limay, presidida por Nora Fuentes y coordinada por el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez.

Entre los temas tratados se avanzó en la creación de la comisaría de Santo Tomás, en el sistema de videoseguridad para Picún Leufú y Piedra del Águila -en articulación con la implementación provincial del 911- y en la reparación de la vivienda institucional de la Policía en Picún Leufú.

Además, se abordó el equipamiento operativo, con la incorporación de vehículos 4×4 para la Policía a partir de noviembre y la gestión de móviles para la comisión de fomento de Paso Aguerre. También se impulsó la creación y el acondicionamiento de áreas de Defensa Civil en las localidades que integran la Región Limay.

Al cierre del encuentro se estableció que la próxima reunión del Consejo se realizará el 18 de septiembre en Piedra del Águila.

De la actividad también participaron el delegado regional Sergio Epullán; la intendenta de Picún Leufú, Perla Díaz; el intendente de Piedra del Águila, Julio Hernández; el presidente de la comisión de fomento de Paso Aguerre, Marcelo Pino; jefes policiales, concejales y representantes institucionales de toda la región.

El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Limay funciona como parte de la Ley Provincial N°3515, que promueve la participación de municipios, comisiones de fomento y fuerzas de seguridad en la planificación de políticas de seguridad ciudadana, bajo la órbita del ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana.