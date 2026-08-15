​Homenaje a las mujeres que cuidan y protegen a los neuquinos ​

Más de 250 mujeres policías participaron de un encuentro de reconocimiento por el Día Nacional de la Mujer Policía

Por el Día Nacional de la Mujer Policía, que se conmemora cada 14 de agosto, más de 250 mujeres que integran la Policía del Neuquén participaron de un encuentro de homenaje y reconocimiento a su compromiso, vocación de servicio y trayectoria dentro de la institución.

La jornada se realizó en Plottier y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Tomás Díaz Pérez; la intendenta de Plottier, Malena Resa; y la concejal Fernanda Esquivel, quienes acompañaron a las mujeres policías en esta fecha especial.

El Día Nacional de la Mujer Policía fue establecido en homenaje a la Oficial Ayudante Érica Beatriz Bercich López, quien nació un 14 de agosto y fue la primera mujer policía del país en perder la vida en acto de servicio. Bercich López pertenecía a la Policía de Mendoza y falleció en 1999, a los 28 años, mientras se dirigía a asistir a sus compañeros durante un procedimiento.

La fecha constituye una oportunidad para reconocer a todas las mujeres que forman parte de las fuerzas de seguridad y que, desde distintos ámbitos y funciones, desarrollan una tarea fundamental al servicio de la comunidad.

Durante el homenaje, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó el papel que cumplen las mujeres dentro de la Policía y la importancia de seguir fortaleciendo su formación y profesionalización.“Las mujeres que integran nuestra Policía cumplen un rol fundamental todos los días. Su presencia, su compromiso y su profesionalismo fortalecen a la institución y aportan miradas indispensables para construir una seguridad más cercana a la comunidad ”.

El encuentro permitió compartir un momento de reconocimiento y camaradería entre las mujeres que integran la fuerza, poniendo en valor sus historias, su esfuerzo cotidiano y la responsabilidad que asumieron al elegir la profesión policial“Hoy reconocemos a cada mujer que lleva el uniforme con orgullo, que sale cada día a cuidar a los demás y que hace de la vocación de servicio una forma de vida.”