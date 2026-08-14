​Otro golpe a la droga: siguen los allanamientos en el interior  ​

La Policía secuestró cocaína, marihuana, dinero y otros elementos vinculados al microtráfico. Se realizaron allanamientos en Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul.

La Policía del Neuquén concretó entre el miércoles y jueves una serie de allanamientos en Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul que permitieron desbaratar presuntas redes de comercialización de drogas.

Los procedimientos derivaron en el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y otros elementos.

En Cutral Co y Plaza Huincul, se realizaron el jueves nueve allanamientos simultáneos, como continuidad de una investigación.

La investigación se extendió durante aproximadamente dos semanas permitió a División Antinarcóticos secuestrar dosis de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, ocho teléfonos celulares, balanzas en funcionamiento, una contadora de billetes, equipos de comunicación tipo handy, cartuchos de armas de fuego de distintos calibres y una suma cercana a los dos millones de pesos en efectivo.

Como consecuencia de los procedimientos, un hombre de 53 años y una mujer de 34 quedaron imputadas penalmente.

También participaron efectivos del Departamento Antinarcóticos de la Confluencia, la División Antinarcóticos Vaca Muerta de Añelo, la División Antinarcóticos del Pehuén de Zapala y personal de la Dirección de Seguridad Interior de la Comarca y del Comando Radioeléctrico.

Zapala

La misma línea de trabajo tuvo otro resultado en Zapala, donde el miércoles 12 de agosto se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Sector 3. En el domicilio se secuestró dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y 0,89 gramos de cannabis, que fueron encontrados durante el registro de la vivienda.

Los procedimientos realizados en las localidades del interior forman parte del trabajo que lleva adelante el gobierno de la Provincia para desarticular puntos de venta y avanzar sobre las estructuras vinculadas al microtráfico de drogas y la comercialización de sustancias ilegales.