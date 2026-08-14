​La Provincia refuerza la asistencia a crianceros y sostiene la presencia territorial ante las nevadas ​

Ante las intensas nevadas y una nueva alerta meteorológica, el Gobierno de Neuquén refuerza la asistencia a las familias rurales, prioriza las zonas más afectadas y sostiene el trabajo territorial para garantizar alimento, conectividad y acompañamiento a los productores.

Frente a las intensas nevadas registradas en distintos sectores de la provincia, y tras una nueva alerta anunciada, el Gobierno de Neuquén sostiene un dispositivo integral de asistencia y acompañamiento a los productores rurales, con prioridad en las zonas más afectadas.

La respuesta provincial combina asistencia productiva, presencia territorial, prevención y recuperación de la conectividad, con el objetivo de sostener a las familias rurales y proteger la continuidad de la actividad ganadera frente a las condiciones climáticas adversas.

El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, explicó que el escenario actual debe analizarse en el contexto de la emergencia por sequía que atravesó la provincia y que afectó la disponibilidad de alimento en los campos.

“Estamos frente a una situación compleja porque venimos de una emergencia por sequía. Los campos tienen hoy una menor capacidad para sostener a la hacienda y los animales llegan a este invierno con un estado corporal disminuido. Esto hace que el impacto de las nevadas sea mayor y aumente el riesgo de mortandad”, señaló.

García Rambeaud destacó que la Provincia mantiene presencia en el territorio y trabaja para atender las situaciones más críticas, aunque remarcó que las condiciones de acceso representan un desafío adicional.

“Cuando la circulación por las rutas troncales se dificulta, llegar a los caminos secundarios, terciarios y finalmente a los propios campos se vuelve todavía más complejo, especialmente para los camiones que transportan forraje”, explicó.

En este sentido, señaló que la estrategia provincial pone especial énfasis en la prevención. “La asistencia no siempre puede llegar de manera inmediata cuando ya ocurrió un evento climático. Por eso es fundamental trabajar antes, anticiparnos y fortalecer a las organizaciones y a los productores para que puedan contar con alimento cuando llegan estos momentos”, sostuvo.

A través de los Fondos Rotatorios, durante este año la Secretaría de Producción e Industria ya trabajó con 700 familias rurales organizadas en 24 entidades, con una inversión superior a los 70 millones de pesos, destinada principalmente a la provisión de alimento para los animales.

Gracias a ello se distribuyeron 1.800 fardos de alfalfa, 900 bolsas de maíz y 4.350 bolsas de Pellet. Del total de organizaciones alcanzadas, 16 se encuentran en los sectores de Alto Neuquén y El Pehuén, considerados especialmente vulnerables frente a las nevadas.

Además, la Provincia prepara una nueva etapa de asistencia mediante un re fondeo de 400 millones de pesos, que permitirá ampliar el acompañamiento a unas 1.400 familias rurales agrupadas en 70 organizaciones, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las entidades de productores.

El funcionario explicó que “esta herramienta permite que las propias organizaciones administren los recursos y autogestionen la compra de forraje y otros suministros de acuerdo con las necesidades de sus integrantes”.

Atención de situaciones particulares

La estrategia también contempla la atención individual de aquellos productores que no forman parte de organizaciones o que atraviesan situaciones especialmente críticas.

“Tenemos más de 3.000 productores en la provincia y, hasta el momento, recibimos alrededor de 40 solicitudes puntuales de asistencia individual. Cada caso se analiza y se trabaja territorialmente para identificar las situaciones que requieren una respuesta prioritaria”, indicó García Rambeaud.

En paralelo, los equipos de las agencias de Producción y técnicos de la Secretaría se encuentran relevando y sistematizando información para determinar el nivel de afectación y priorizar los casos más complejos.

Prevención antes del invierno

El secretario también puso en valor las herramientas implementadas durante el año para reducir el impacto de las condiciones climáticas. Entre ellas destacó el Programa de Refugo, mediante el cual la Provincia realiza un aporte económico sobre el valor de animales viejos o improductivos, promoviendo que los productores puedan venderlos antes del invierno y utilizar esos recursos para abastecerse de forraje.

“El Programa de Refugo tiene justamente una lógica preventiva: que el productor pueda sacar del campo los animales que ya no son productivos antes de que llegue el invierno y transformar ese aporte económico en alimento para los animales que sí tienen capacidad de continuar produciendo”, explicó.

Alcance

Desde la Secretaría señalaron que la afectación es dispersa y también comprende distintas localidades de la zona centro y la precordillera, entre ellas Aluminé, Los Catutos y Loncopué. Una vez finalizado el temporal, la Provincia realizará una evaluación integral para determinar el nivel de afectación y cuantificar las eventuales pérdidas de animales.

García Rambeaud instó a los productores que estén atravesando dificultades a comunicarse con la agencia o el técnico más cercano para reportar su situación y permitir que los equipos provinciales incorporen esos casos al relevamiento.

“La prioridad es estar en el territorio, acompañar a las familias rurales y llegar primero a quienes están en una situación más crítica. La evaluación definitiva la vamos a poder hacer cuando termine el temporal, pero mientras tanto seguimos trabajando con las herramientas disponibles”, concluyó.