​Comenzó la apertura de los sistemas de riego para la temporada frutícola ​

Durante agosto se inicia de manera progresiva la apertura de compuertas en los distintos sistemas de riego de la provincia, de acuerdo con los requerimientos vegetativos de los cultivos. La Provincia recomienda a los productores extremar los cuidados durante la puesta en marcha de los sistemas y realizar un uso eficiente del recurso.

Agosto marca el inicio de la temporada frutícola y, con ella, la puesta en funcionamiento progresiva de los distintos sistemas de riego de la provincia. La apertura de las compuertas se realiza de acuerdo con los requerimientos vegetativos de los cultivos y las demandas de los productores.

En el Sistema Limay Inferior, operado por la Provincia a través de la dirección general de Riego, el proceso de habilitación comenzó este lunes y se realiza por tramos, en función de las necesidades de los cultivos. Actualmente, el agua se encuentra disponible hasta la toma 4, correspondiente al sistema de Centenario-Vista Alegre.

En tanto, este lunes se realizó una apertura parcial en la bocatoma de Arroyito. En este caso, la medida no respondió aún a una necesidad general de riego, sino a la demanda de algunos productores con frutales de carozo que ya comenzaron a presentar actividad vegetativa y que realizan defensa pasiva frente a las heladas, manteniendo húmedo el perfil del suelo.

Atención especial durante la puesta en marcha

Los tomeros se encuentran distribuidos en los distintos sectores del sistema para atender las demandas de los productores y verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Desde la dirección general de Riego destacaron que el momento de la largada del agua requiere especial atención, ya que el avance del caudal puede arrastrar distintos tipos de materiales acumulados en los canales, tanto restos vegetales como residuos domiciliarios.

Estos materiales pueden generar obstrucciones y complicaciones en puentes, sifones y compuertas, por lo que durante esta etapa resulta fundamental el monitoreo permanente por parte de los operarios y el acompañamiento de maquinaria para retirar los residuos que puedan acumularse.

Recomendaciones para los regantes

Ante el inicio de la temporada, se recomienda a los productores:

Mantener los canales y desagües limpios y las compuertas en buen estado.

Respetar el turnado de riego otorgado por la administración del sistema y, si es posible, realizar reservas de agua dentro del mismo.

Declarar ante la administración la superficie que realmente requiere riego.

Controlar el agua que ingresa en relación con la superficie a regar y el tiempo necesario para aplicar la lámina adecuada.

No iniciar nuevos cultivos en este contexto.

Favorecer la retención de humedad mediante cobertura del suelo y agregado de materia orgánica.

Tener en cuenta que los cultivos de raíces profundas toleran mejor los riegos espaciados.

Mejorar, cuando sea posible, los canales e impermeabilizarlos para reducir pérdidas.

Mejorar la nivelación de los cuadros en los cultivos que lo permitan y analizar la modificación del ancho de melga según el caudal disponible y el tipo de suelo.

Monitorear la napa freática durante el riego.

Evaluar, cuando las condiciones lo permitan, el uso del agua de drenaje para riego.

Desde la Provincia se remarcó la importancia de que productores y equipos de operación trabajen de manera coordinada durante esta etapa, para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y promover un uso eficiente y responsable del agua de riego.