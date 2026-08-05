​Temporal: refuerzan operativos en toda la provincia ​

La Provincia intensificó el despliegue de los organismos provinciales frente a un frente climático que afectará hasta el fin de semana al territorio neuquino.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos reforzó este miércoles el operativo preventivo y de respuesta en distintos puntos de la provincia ante las intensas nevadas, lluvias y bajas temperaturas que afectan a Neuquén.

El organismo, que conduce Luciana Ortiz Luna, coordina las acciones junto a Protección Civil, Policía, Vialidad Provincial y otros organismos para garantizar la seguridad en las rutas y asistir a las localidades más comprometidas por el temporal.

“La situación específica de la provincia de Neuquén hoy ya se presenta con fuertes nevadas, principalmente en el centro de la provincia”, señaló el director provincial de Protección Civil, Carlos y apuntó al corredor que une Aluminé, Villa Pehuenia, Las Lajas y el paso internacional Pino Hachado, por acumulación nieve sobre la calzada.

El fenómeno también afecta a la Ruta Nacional 40 entre Las Lajas y Zapala y a la Ruta Nacional 22 desde Zapala hacia Cutral Co, con sectores de fuerte acumulación de nieve incluso en cercanías de Chayacó. Desde ese punto hacia Arroyito y la región Confluencia predominan las lluvias intensas, mientras que en el sur provincial comenzaron las primeras nevadas en inmediaciones de Junín de los Andes.

Las condiciones desfavorables se mantendrán durante toda la jornada del miércoles, la noche y la madrugada del jueves. Si bien se espera una mejora temporaria durante la tarde del jueves, el pronóstico anticipa que entre el viernes y el fin de semana continuarán las precipitaciones, con alternancia de lluvias, nevadas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.

“Solicitamos a la comunidad que vaya a circular por las rutas extremar los cuidados, hacerlo solo en horario diurno y, de no ser necesario, evitar la exposición ante cualquier situación de riesgo”, remarcó Cruz. Además, recordó que el uso de cadenas es obligatorio para circular por las rutas neuquinas bajo estas condiciones.

Como parte de las medidas preventivas, los servicios provinciales de transporte de pasajeros suspendieron la circulación nocturna y evaluarán este jueves la reanudación de los servicios de acuerdo con la evolución del tiempo y el estado de las rutas.

También se dispusieron restricciones preventivas en caminos de la zona cordillerana. La Ruta Provincial 13, entre Zapala y Villa Pehuenia, permanece bajo un operativo especial debido a la acumulación de nieve, mientras que se implementó un corte preventivo sobre la Ruta Provincial 46, que conecta Zapala con Aluminé.

En paralelo, equipos provinciales trabajan para garantizar el abastecimiento de insumos esenciales, acompañando el tránsito de camiones que transportan combustible y gas hacia las localidades cordilleranas, especialmente en sectores críticos como Rahue y los accesos a Aluminé.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos recomendó a la población consultar únicamente los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.