​Anuncian lluvias y nevadas en la cordillera ​

Se esperan nevadas intensas, lluvias en sectores de menor altura y reducción de visibilidad por viento blanco. Por lo que se recomienda a quienes viajen, consultar los estados de las rutas y estar atentos a las recomendaciones para circular.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frassetto informó, en comunicación con RTN, que a partir de este miércoles quienes transiten por el interior provincial, deberán “estar muy atentos a las recomendaciones de Defensa Civil y Vialidad”, porque “se pueden encontrar con nieve en el trayecto a Zapala”, y también “en precordillera y en la ruta 40”.

Las recomendaciones para transitar son “sobre todo por la tarde en todas las rutas cordilleranas”. En tanto, Frassetto indicó que a partir de este jueves mejoran las condiciones, sin embargo, se deben mantener las precauciones “sobre todo, el fin de semana, porque el aire que entra es Antártico”, por lo que “lo que es nieve va a ser hielo”.

Por este motivo recomendó a quienes se desplacen por rutas consultar los estados de las rutas y estar atentos a las recomendaciones para circular.

En tanto, para la zona del Alto Valle, Frassetto aseguró que “lloverá todo el día, sobre todo a la tarde, puede haber algunos chaparrones”. Al respecto, explicó que es un sistema frontal que dará lluvia, chaparrones, garúa, mejoras temporarias: “Se mantiene durante la noche y mañana a la madrugada se espera que esté mejorando” y a partir de este jueves por la tarde, “deberíamos tener períodos soleados”, dijo.

Sin embargo, aclaró que, para el miércoles, como se trata de ingreso de aire frío, “en horas de la tarde puede haber nevadas hacia Zapala, Cutral Co, tal vez hacia las rutas 22 y 237”. Y también “en la ruta 23 en región sur rionegrina, y en el centro norte de la provincia de Neuquén puede haber nieve, y en el alto valle puede haber algunas escarchillas, mucho frío”.

En este sentido, indicó que se trata de “lluvias de otoño invierno normales, que vienen muy bien para los campos en gran parte de la provincia el día de hoy”. En tanto, “el jueves mejora, el viernes inestable y muy ventoso, con una nevada importante en Cordillera en el norte y nos quedamos con mucho frío y heladas el fin de semana”.

Frassetto aseguró que a partir de este viernes y para “la semana que viene hay una mejora”, y comenzarán “a partir de ahora con más frecuencia períodos de viento, y más en la medida que avanzamos sobre la primavera”.

Como parte del Operativo Nieve 2026, los equipos viales concentran su labor en mantener la transitabilidad mediante tareas de despeje de nieve, riego con sal y mantenimiento de las rutas. Este monitoreo permanente del estado de las rutas es fundamental a la hora de emitir los partes oficiales con las condiciones de transitabilidad, las recomendaciones de circulación y, cuando la situación lo requiere, la obligatoriedad del uso de cadenas.

Esos informes -disponibles en la página oficial https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138- permiten planificar el viaje y adoptar las medidas necesarias para hacerlo de manera segura.

Portar las cadenas es el primer paso de la prevención. El paso siguiente es colocarlas cuando las condiciones de la ruta así lo indiquen. Esta tarea recae en cada conductor.