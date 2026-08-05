​Llega a Neuquén capital la primera edición del año de “Tienda de Sabores” ​

La tradicional feria itinerante de alimentos y bebidas de origen neuquino se realizará el 8 y 9 de agosto en el Espacio DUAM, con entrada libre y gratuita. Ofrecerá productos de más de 50 elaboradores de toda la provincia, patio gastronómico, entretenimientos para toda la familia, charlas y sorteos.

La feria itinerante “Tienda de Sabores” dirá presente en la capital neuquina durante este fin de semana. El sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 12 a 20, las instalaciones del Espacio DUAM (San Martín 5901, acceso al aeropuerto) albergarán la primera edición del año de esta cita gastronómica y productiva.

El evento, que tendrá entrada libre y gratuita, ofrecerá a los visitantes la oportunidad de degustar y adquirir alimentos y bebidas elaborados por más de 50 emprendedores provenientes de diversas localidades de la provincia.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén con el objetivo de promocionar y alentar el consumo de productos neuquinos.

La organización general está a cargo del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria.

En esta entrega de “Tienda de Sabores”, el público podrá recorrer los stands y adquirir directamente de sus productores una amplia variedad de especialidades: chocolates, alfajores, frutos secos, garrapiñadas, aceite de oliva, mostazas y aderezos, vinos artesanales, miel, dulces, licores, cerveza, productos a base de piñon, quesos, entre otros productos.

Desde la organización adelantaron que la agenda continuará el mes próximo con una nueva edición programada para los días 12 y 13 de septiembre, en Zapala.

Propuestas para disfrutar en familia

Además de recorrer los stands y tomar contacto directo con los elaboradores, los asistentes contarán con espacios de descanso, gastronomía al paso y recreación pensados para todas las edades.

La feria dispondrá de un patio gastronómico con food trucks que ofrecerán variadas alternativas dulces y saladas para almorzar o merendar.

Los más pequeños podrán disfrutar de un espacio que ofrecerá juegos didácticos y actividades recreativas.

El programa de las jornadas se completará con charlas y sorteos de productos que forman parte de Tienda de Sabores.

Información útil para el visitante

El predio del Espacio DUAM cuenta con estacionamiento propio y gratuito, aunque debido a la fluida concurrencia se sugiere prever los tiempos de ingreso.

Asimismo, se recuerda que al lugar se puede acceder mediante transporte público urbano. A través de la aplicación COLE es posible consultar frecuencias, recorridos y horarios de paradas de colectivos y servicios de trenes en tiempo real. La aplicación está disponible para sistemas operativos iOS y Android.