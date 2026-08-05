​El CEAN suma tecnología de última generación para mejorar la producción acuícola ​

La incorporación de una nueva máquina de clasificación automática de ovas representa un importante avance para la Dirección de Acuicultura del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), al mejorar la eficiencia de los procesos de incubación y optimizar el trabajo del equipo técnico.

Durante la temporada invernal, en el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) se lleva a cabo el desove de las especies de salmónidos mantenidas en cautiverio. Este proceso comprende una serie de tareas específicas, entre ellas la identificación de hembras maduras, el desove y la posterior incubación de las ovas.

Cuando las ovas alcanzan el estadio de “ojos evidentes” dejan de ser sensibles y pueden manipularse. En esta etapa se realiza la clasificación y eliminación de las ovas muertas o no fecundadas, una tarea que debe desarrollarse con rapidez para evitar complicaciones antes de la eclosión, ya que es el momento del ciclo de cría en el que se registran las mayores pérdidas.

Las ovas muertas o no fecundadas suelen ser colonizadas rápidamente por saprolegnias, organismos similares a los hongos, que pueden propagarse hacia las ovas vivas y aumentar considerablemente la mortalidad. Por este motivo, resulta fundamental efectuar una clasificación y eliminación eficiente para preservar la supervivencia de los ejemplares.

Hasta hace pocos días, este procedimiento se realizaba de manera manual con la participación de cinco o más operarios dedicados exclusivamente a esta tarea durante varias semanas al año. Además, el método implicaba una pérdida adicional cercana al 10 % de las ovas debido a errores de manipulación o al tiempo prolongado de exposición al aire.

Gracias a los convenios de colaboración suscriptos entre el CEAN y empresas productoras de peces, que aportan como contraprestación ovas “todas hembras”, fue posible incorporar una máquina de clasificación automática de ovas marca Calitri, de origen belga.

La implementación de esta tecnología permitirá reducir la pérdida de ovas a menos del 2 %, incrementar significativamente la eficiencia del proceso y optimizar el uso de los recursos humanos, ya que un solo operario podrá clasificar hasta un millón de ovas por día.

La adquisición de este equipamiento fortalece las capacidades de la dirección de Acuicultura y representa un paso importante para el desarrollo sustentable de la actividad en la provincia. Además de mejorar los procesos de incubación, contribuirá al mantenimiento en cautiverio de cuatro especies de peces de valor productivo, deportivo y científico; a la provisión de ovas y alevinos de trucha arcoíris para productores de la región; al desarrollo de una línea genética local destinada a la producción comercial de truchas de rápido crecimiento y maduración tardía; y al impulso y acompañamiento de la piscicultura familiar.