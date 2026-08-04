​En Chos Malal, Figueroa inauguró obras en la primera Gobernación y supervisó otras iniciativas en marcha ​

El gobernador inauguró la biblioteca Olascoaga y la segunda etapa del museo en el edificio de la vieja Casa de Gobierno. También supervisó el avance de las obras de ampliación en la Escuela N° 15, las defensas del margen izquierdo del río Curi Leuvú y el centro de salud Chacras.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió e inauguró este martes obras en Chos Malal, como parte de las actividades por el 139° aniversario de la ciudad. Lo hizo acompañado por el intendente Nicolás Albarracín.

Figueroa y Albarracín inauguraron la biblioteca Olascoaga y la segunda etapa del museo en el edificio de la vieja Casa de Gobierno, en la capital histórica y cultural de la provincia. También supervisaron el avance de las obras de ampliación en la Escuela Primaria N° 15, las defensas del margen izquierdo del río Curi Leuvú y el centro de salud Chacras.

“Es importante el recorrido de obras que hemos hecho con Nicolás. Hemos estado en la habilitación de unas nuevas aulas para la escuela histórica, la escuela número 15. También estuvimos en un centro de salud que estamos ejecutando”, explicó el gobernador.

Destacó que “es muy importante la obra de la costanera que se está realizando, porque va a poner en valor verdaderamente al río Curi Leuvú. La ciudad paulatinamente ha ido girando hacia el río, y ahora ganamos un gran frente. Será una obra de esas que van a marcar parte de la historia de la ciudad”.

Además, explicó que en el edificio de la “primera Gobernación de la provincia del Neuquén, no solo se ha reconstruido la parte edilicia, sino que se está tomando la reconstrucción de la historia, recuperando libros donados por don Gregorio Álvarez, recuperando libros y revistas de Talero, recuperando libros que han hecho grande a la provincia del Neuquén”.

“Desde el norte neuquino, donde todo nació, con testimonios vivientes en las páginas y en las cartas que escribía Olascoaga a los ministros nacionales, explicándole para él cuál era la forma de conectarse con el resto del país y del mundo”, agregó el mandatario.

Las obras

En la primera Casa de Gobierno, en la capital histórica y cultural de la provincia, con asistencia técnica de equipos interdisciplinarios y el trabajo conjunto entre la secretaría de Cultura y el municipio, se ejecutaron obras y también se concretó la recuperación del acervo bibliotecológico patrimonial de la biblioteca.

En la Escuela Primaria Nº 15 se ejecutan los trabajos finales de ampliación y remodelación. Con una inversión estimada de 640 millones de pesos, se intervienen más de 200 metros cuadrados. Las obras permitirán optimizar el funcionamiento del establecimiento, mejorando las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de los espacios educativos.

Las tareas comprenden la construcción de nuevos depósitos, la reorganización y reubicación de sectores, la incorporación de dos aulas, un depósito y una nueva circulación que vincula el edificio con el patio interno y el playón mediante rampas accesibles.

La refacción incluye nuevo mobiliario de cocina, la adecuación de un espacio para sala auxiliar y la modificación de carpinterías. En el exterior se renueva íntegramente el patio interno, incorporando una plataforma, rampas reglamentarias, sectores de permanencia con bancos y barandas, y una conexión accesible entre el patio y el playón deportivo.

Las tareas de restitución y defensa del margen izquierdo del río Curi Leuvú aguas abajo del puente de la ruta provincial 43 cuentan con un avance de más del 16 por ciento y avanzan con un ritmo de ejecución por encima de la curva de avance programada. La inversión supera los 3.600 millones de pesos. Además, se están elaborando los pliegos para licitar una segunda etapa del proyecto, que contará con una inversión estimada de 6.000 millones de pesos.

En el Centro de Salud Chacras se está ejecutando la ampliación y remodelación, que cuenta con un avance de obra del 7 por ciento y un presupuesto de más de 540 millones de pesos. Se construirán 163 metros cuadrados cubiertos, que incluirán consultorios médicos, odontológicos y de enfermería, sanitarios, depósitos, sala de espera y acceso principal.