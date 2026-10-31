​Secuestraron 47 vehículos y detectaron diez alcoholemias positivas en Neuquén ​

Los controles se realizaron durante la madrugada del sábado en un trabajo conjunto entre la Policía del Neuquén y Tránsito Municipal.

Un operativo de control vehicular y de personas realizado este sábado 31 de octubre en el barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén finalizó con el secuestro de 45 motocicletas y dos automóviles. Además, se registraron diez alcoholemias positivas.

El procedimiento se desarrolló entre las 00.30 y las 4 en la intersección de las calles Soldi y Los Paraísos, en el marco de la Orden Operacional N.º 19/26 de la Dirección Tránsito Neuquén.

Participaron efectivos motorizados de la División Tránsito Neuquén, a cargo del comisario José Montiveros; personal motorizado del Departamento Móvil de Seguridad (Demose); y personal de Metropolitana, a cargo del oficial ayudante Morales. También intervino Tránsito Municipal, encabezado por su director, Víctor Catalán.

La supervisión estuvo a cargo del coordinador operativo de la Dirección Tránsito, comisario inspector Néstor Catalán. El despliegue conjunto permitió realizar controles de vehículos y personas durante la madrugada en ese sector de la capital provincial.