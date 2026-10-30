​Figueroa anunció la pavimentación de la Ruta 24 hacia Las Coloradas ​

Durante la celebración por el centenario de la localidad, el gobernador anticipó que pavimentarán los 20 kilómetros del acceso desde la Ruta Nacional 40. También anunció la finalización del Centro Deportivo Comunitario para el verano, además firmaron un convenio para construir 10 viviendas y destacaron las obras de infraestructura urbana y vial que beneficiarán a la comunidad.

Al conmemorarse el centenario de Las Coloradas, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Lucrecio Varela compartieron los festejos donde se anunciaron importantes inversiones de infraestructura y destacaron el avance de distintas obras para la localidad. También anticipó la licitación de 20 kilómetros de pavimento durante este verano para garantizar definitivamente el acceso por la Ruta Provincial 24.

Durante el acto central, Figueroa detalló: “Estos 20 km los vamos a licitar durante el verano para poder llegar el próximo año por pavimento a las coloradas de una vez por todas, una obra tan anhelada por todos los vecinos”. Explicó además que “es una inversión muy importante que hace toda la provincia del Neuquén para poder tener estos 20 km”.

Agregó que otro de los objetivos será “pavimentar todo todas estas cuadras que están vinculadas a la avenida San Martín, desde la rotonda hasta el monumento de San Martín y desde la avenida de Nevares del monumento de San Martín hasta el gimnasio. Lo vamos a pavimentar porque creemos que todas las comunidades paulatinamente tienen que ir teniendo esa mejoría”.

Entre las principales obras que se están desarrollando en la localidad, las autoridades destacaron el Centro Deportivo Comunitario (CDC), que ya tiene un 29 por ciento de avance sobre sus más de 1.200 metros cuadrados y demandará una inversión total de 4.582 millones de pesos. El jefe comunal agradeció la magnitud del proyecto, contrastando con otras ciudades: “Acá no está haciendo un gimnasio para 400 personas. Así que reconocerle esa decisión, señor gobernador, para nosotros un gusto y sabemos que lo vamos a disfrutar”.

Por otro lado, Figueroa destacó la regularización dominial y habitacional con la entrega de 45 escrituras y seis reconocimientos de obligaciones cumplidas a pobladores históricos. Señaló que “la posibilidad de tener la tierra es uno de los temas primarios de cada uno de los ciudadanos y esos temas primarios hoy los estamos zanjando”.

Además, anticipó la ejecución de 10 viviendas de la empresa Corfone con una inversión de 1.350 millones de pesos sobre un total de 34 nuevos lotes, mientras que el resto de los terrenos permitirán gestionar préstamos hipotecarios. En paralelo, se destinarán 286 millones de pesos para las redes de energía eléctrica y agua potable en 35 lotes del IPVU, trabajos que concluirán en diciembre de 2026.

En lo que se refiere a la infraestructura urbana destacaron la reciente firma plan Comunidad en Obra con distintos municipios de la provincia. En el caso de Las Coloradas recibirá un aporte no reintegrable de 300 millones de pesos para construir 6.600 metros lineales de cordón cuneta. En este sentido, Varela destacó los avances locales: “Este año ejecutamos 191 millones”, concluyó.