​Aluminé recuperó su planta de residuos y volvió a poner en marcha un modelo de gestión ambiental ​

La inauguración se realizó este viernes después del acto protocolar por el 111° aniversario de la localidad. Las instalaciones habían quedado destruidas por un incendio en enero de 2025, que provocó pérdidas totales en la infraestructura y las maquinarias. El gobernador Rolando Figueroa destacó la capacidad de la comunidad para sobreponerse y el trabajo conjunto con el municipio.

La localidad de Aluminé inauguró la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, luego de finalizar el acto central por su 111° aniversario este viernes. La puesta en funcionamiento de las instalaciones permitió recuperar un espacio fundamental para la gestión ambiental del municipio, cuyo funcionamiento había quedado interrumpido tras el incendio que en enero de 2025 destruyó por completo la infraestructura y las maquinarias.

El gobernador Rolando Figueroa participó de la inauguración junto al intendente Diego Victoria y destacó la respuesta de la comunidad frente a la adversidad. “Felicitar a todo el pueblo de Aluminé por cómo se repuso de la adversidad. Es muy importante reponerse de la adversidad”, expresó. También valoró el compromiso de los vecinos y de los trabajadores con el cuidado ambiental: “Diego me comentaba cómo la comunidad se compenetra en mejorar, en cuidar lo ambiental y la verdad que este es un gran paso que estamos dando”.

El siniestro había ocurrido en enero de 2025 y ocasionó pérdidas totales en las instalaciones y en los equipos utilizados para el procesamiento de los residuos. En los días posteriores, el gobierno provincial comprometió su acompañamiento y dispuso el trabajo conjunto con el municipio para recuperar la planta y dar respuesta a las necesidades de su personal, y cumplió. Este viernes, durante la inauguración, Figueroa reconoció especialmente el esfuerzo realizado para volver a poner en pie el establecimiento y recordó que Aluminé también había atravesado situaciones difíciles. En ese sentido, consideró que la recuperación de la planta representa un avance para una comunidad que había desarrollado una experiencia reconocida en el tratamiento de los residuos.

El mandatario también vinculó la recuperación de esta infraestructura con el proceso de obras que lleva adelante la Provincia en la región. Mencionó los trabajos viales sobre las rutas 46 y del Rahue, y anticipó la próxima conexión hacia Villa Pehuenia. Además, explicó que el corredor formará parte del denominado Camino de la Fe, un circuito internacional que conectará distintos puntos de la provincia con pasos fronterizos pavimentados hacia Chile y que atravesará el corazón de Aluminé.

“Tenemos que ver de qué manera nos incorporamos en todo eso, de qué manera nos potenciamos”, planteó el gobernador, al convocar a la comunidad a pensar las oportunidades que pueden surgir de una mayor integración territorial. También adelantó que antes de fin de año se prevé licitar la costanera de Aluminé y remarcó la necesidad de avanzar con infraestructura y servicios para los lotes de la localidad.

Al cerrar su discurso, Figueroa agradeció el trabajo de la comunidad y destacó la importancia de la planta para el presente y el futuro de la localidad. “Quiero que disfrutemos esta hermosa planta que es tan necesaria para toda Aluminé y ejemplo de la provincia”, expresó.