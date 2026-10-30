​Figueroa: “Palabra que se empeña, palabra que hay que cumplir” ​

Así lo aseguró el gobernador al anunciar obras en el acto por el 111º aniversario de Aluminé y destacó que “las obras llegan cuando tienen que llegar y no como una promesa que no se va a cumplir”.

Con motivo del 111º aniversario de Aluminé, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente local, Diego Victoria firmaron convenios para ampliar la delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), mejorar la infraestructura deportiva y conectar el matadero municipal a la red de gas. Además, se realizaron anuncios de obras viales.

En su discurso, el gobernador destacó: “Palabra que se empeña, palabra que hay que cumplir. Por eso, no vamos a prometer algo que no se va a hacer. Con esta convicción estamos construyendo 1.075 kilómetros de ruta, más de 1.100 obras de infraestructura y si consideramos que falta algo, lo pondremos en el Presupuesto, pero la haremos cuando sea necesario y cuando podamos honrar la palabra”.

En cuanto a infraestructura, expresó que “la vamos a hacer cuando la provincia nos permita hacerla, porque si hay algo que no vamos a hacer en este gobierno es prometer cosas que no se hacen nunca. Las obras llegan cuando tienen que llegar, pero estamos mirando con mucha atención lo que sucede en cada pueblo”. En este punto, le adelantó al intendente que tiene el presupuesto asignado para prefinanciar 50 cuadras de asfalto en Aluminé.

“Por eso invertimos tanto en el interior, porque estamos convencidos que nuestra provincia tiene que crecer de otra manera, tiene que desarrollarse en cada rinconcito”, comentó Figueroa y anunció que “el 20 de enero vamos a estar inaugurando la pavimentación completa desde Aluminé a Villa Pehuenia”.

Recordó que al inicio de la gestión “habían roto todo el pavimento desde Aluminé hasta el puente de Rahue, por eso fue muy importante terminar esa ruta. Como también ahora para nosotros es muy importante haber repavimentado los 51 kilómetros de la ruta 46 y lo importante es que ya comenzamos a pavimentar la cuesta del Rahue”.

En materia de gas, indicó que “habrá 500 conexiones nuevas y esto no es un hecho menor, no son cosas que acontecen en otros lugares”. Además, confirmó que Aluminé formará parte del Camino de la Fe: “Ese recorrido que nace en Varvarco y termina en Villa La Angostura va a potenciar a esta localidad como destino turístico”. En este sentido, también hizo alusión a las obras en la costanera “para que disfrutemos el río de otra manera”.

Por su parte, el intendente destacó el acompañamiento provincial con las obras que se desarrollan en la localidad. En este sentido, comentó que a partir de un convenio con el IPVU se ejecutarán dos módulos de viviendas multifamiliares destinados a 20 familias y también mencionó que “la ampliación de la red de gas es una inversión muy importante que permitirá que 374 familias de Cumbres Nevadas, 145 lotes y 50 viviendas accedan al servicio”.

Además, hizo mención al nuevo edificio de la planta de clasificación de residuos que fuera consumida por un incendio. “Esa fue una gran pérdida”, expresó y agregó que “con entusiasmo terminamos la reconstrucción del edificio. Tenemos un nuevo salón de 600 metros cuadrados y dos módulos sanitarios. Además, le sumamos un camión recolector y un autoelevador para fortalecer el servicio”.

En materia vial, indicó que “la pavimentación de la ruta 46, incluida la cuesta del Rahue es una obra muy esperada que mejora nuestra conexión con el resto del Neuquén”. También mencionó la segunda etapa de la ampliación del hospital, el sistema de desagües pluvialuvionales y mejoras en las plazas, entre otras obras.

Sobre los acuerdos firmados

Durante el acto se firmaron tres acuerdos entre la municipalidad y la Provincia. Uno para la ampliación de la delegación del ISSN, por 98.590.000 pesos. El segundo fue un compromiso de cooperación por un aporte no reintegrable para colocar el piso del SAF 1 por 69.590.000 pesos y cambio de alumbrado de la cancha municipal por 8 millones de pesos. Mientras que el tercer convenio fue para la obra de conexión a la red de gas natural para el matadero municipal, por 184 millones de pesos.