​Neuquén reúne a bomberos de la región y de países vecinos en las Olimpíadas 2026 ​

La competencia cuenta con 71 participantes y recibe equipos de Brasil, Chile y Paraguay. Durante dos jornadas se desarrollan pruebas individuales y grupales que fortalecen la preparación operativa, el trabajo en equipo y la integración entre delegaciones.

La ciudad de Neuquén es sede de las Olimpíadas de Habilidades Bomberiles 2026, que se desarrollan el 30 y 31 de octubre en la capital neuquina. El encuentro reúne a integrantes de Bomberos de la Policía del Neuquén, asociaciones de bomberos voluntarios y equipos de Brasil, Chile y Paraguay.

Con un total de 71 participantes, la propuesta combina destreza, preparación física y conocimientos técnicos mediante pruebas vinculadas con las tareas que los bomberos realizan ante situaciones de emergencia. Las maniobras simuladas de rescate y combate de incendios permiten fortalecer la capacidad de respuesta, la coordinación y el trabajo conjunto.

“Detrás de cada intervención hay horas de entrenamiento, preparación y un enorme compromiso con la vida de los demás. Estos encuentros permiten fortalecer esas capacidades y reconocer a las mujeres y los hombres que están siempre dispuestos a ayudar cuando la comunidad más los necesita”, destacó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

La programación contempla competencias individuales en las categorías masculina y femenina durante la primera jornada. El sábado, desde las 8.30, se realizará la competencia grupal mixta, mientras que la entrega de premios y reconocimientos está prevista para las 13.30.

Por parte de la Policía del Neuquén, participan la Dirección Bomberos y las divisiones de los cuarteles N.º 1 de Aeropuerto, N.º 2 de Gregorio Álvarez, N.º 5 de San Patricio del Chañar, N.º 6 de Villa Hipódromo y Cuartel Central, además de las divisiones de Bomberos Zapala y Chapelco.

También forman parte del encuentro las asociaciones de bomberos voluntarios de Las Ovejas, Plottier, Centenario, Senillosa y Cutral Co, junto con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, de la provincia de Río Negro. Entre las participaciones especiales se encuentra la de Siloé Pereira, proveniente de Minas Gerais, Brasil.

“Compartir experiencias entre bomberos policiales, voluntarios y delegaciones de otros países nos ayuda a aprender unos de otros y a mejorar la respuesta ante las emergencias. Esa confianza y ese trabajo en equipo que se construyen acá son fundamentales cuando hay que actuar para proteger a una familia o salvar una vida”, expresó Nicolini.

Además de la instancia competitiva, las olimpíadas promueven la camaradería y el intercambio de prácticas y metodologías de trabajo que contribuyen a mejorar el servicio a la comunidad. La presencia de equipos de países vecinos amplía ese intercambio y fortalece los vínculos entre instituciones que comparten la tarea de proteger a los demás.