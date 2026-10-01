​Octubre reúne en toda la provincia actividades por la inclusión plena ​

La propuesta, impulsada por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, reúne acciones impulsadas por organismos provinciales y municipios para promover la concientización, la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad. La agenda completa se encuentra disponible para su consulta online.

Neuquén transita octubre, Mes de la Concientización y de las Acciones para la Inclusión Plena, con una agenda que reúne propuestas en distintas localidades de la provincia y convoca a organismos públicos, municipios, instituciones y organizaciones de la comunidad.

La presentación de la agenda se realizó este jueves 1° de octubre en la Torre del Banco Provincia del Neuquén (BPN), donde se dieron a conocer las iniciativas previstas para todo el mes, en función de la Ley Provincial 3300, que establece a octubre como un período destinado a promover la concientización y sensibilización de la sociedad y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Del encuentro participaron los secretarios de Trabajo, Pablo Castillo, y de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini; el subsecretario de Discapacidad, Gustavo Iril; la subsecretaria de Promoción, Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas; el intendente de Piedra del Águila, Julio Hernández; y autoridades de las municipalidades de San Patricio del Chañar y Plaza Huincul.

También estuvieron presentes referentes de áreas de Discapacidad de la provincia, intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA), representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas con discapacidad.

Durante la presentación, Iril destacó la importancia de sostener una presencia territorial que permita visibilizar y promover los derechos de las personas con discapacidad.

“En estos tiempos es muy importante estar presentes en cada lugar de la provincia, con acciones que visibilicen la promoción de derechos de las personas con discapacidad, que se valore todo lo conseguido y que se pueda trabajar en mayor inclusión en todas las áreas de la vida, tanto en la recreación como en la educación y el trabajo”, señaló.

En este sentido, expresó su expectativa de que octubre sea “un mes de mucha participación, debate y concientización”, y remarcó que “hay mucho por hacer todavía”.

El subsecretario sostuvo además que las acciones están dirigidas a toda la comunidad y no únicamente a quienes tienen una relación directa con la discapacidad. “Tenemos como premisa que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y que estas acciones sean difundidas en nuestra comunidad no sólo para aquellas familias que transitan la discapacidad por algún familiar o amigo, sino para que todos estemos involucrados, no solamente con la discapacidad, sino también con todos los derechos humanos”, afirmó.

La programación incluye propuestas que acercan la temática a distintos ámbitos de la vida cotidiana: espacios de formación y reflexión, actividades recreativas y deportivas, acciones vinculadas con la accesibilidad, encuentros comunitarios y experiencias de participación ciudadana.

También forman parte de la agenda iniciativas impulsadas junto con municipios de diferentes localidades, con actividades que incluyen charlas, capacitaciones, talleres, deporte, acciones de sensibilización y espacios vinculados con la autonomía y la vida independiente.

Desde los organismos provinciales se desarrollarán actividades con juventudes, mujeres y masculinidades; encuentros con estudiantes; capacitaciones con perspectiva de discapacidad; acciones relacionadas con el transporte accesible y propuestas deportivas inclusivas. También se generan espacios de participación junto a organizaciones y al Consejo Provincial de Discapacidad (Coprodis).

Iril valoró el compromiso de los gobiernos locales y los organismos que se sumaron a la propuesta. “Estamos muy contentos de cómo cada localidad, cada municipio y cada organismo provincial se ha puesto a disposición para trabajar durante todo este mes de octubre. Y, por supuesto, muchos de ellos lo vienen haciendo durante todo el año”, destacó.

La propuesta busca que la concientización y la inclusión trasciendan una fecha puntual y puedan expresarse durante todo el mes en escuelas, espacios públicos, instituciones, organizaciones y comunidades de toda la provincia.

De esta manera, la agenda reúne acciones del Estado provincial y los gobiernos locales orientadas a promover una sociedad más accesible y participativa, donde las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos.

La agenda completa de actividades, con el detalle de las propuestas y las localidades participantes, se encuentra disponible para consulta y descarga online en https://drive.google.com/file/d/1-IJt_UFi2Nv4fr1TobCSH_VknCql0pUz/view?usp=drivesdk.