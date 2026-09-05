​Nuevo golpe al microtráfico: secuestran drogas, armas y más de 14 millones de pesos ​

El operativo se realizó en Plaza Huincul y contó con la participación de unos 60 efectivos de distintas divisiones de Antinarcóticos. Ocho personas mayores de edad fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Fiscalía de Microtráfico de la Comarca.

Como parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial para combatir el microtráfico de drogas, personal policial realizó un importante operativo en Plaza Huincul que permitió desarticular puntos de comercialización de estupefacientes y secuestrar drogas, armas de fuego, dinero, vehículos y otros elementos vinculados con la actividad ilícita.

El procedimiento se desarrolló ayer, viernes 5 y comprendió ocho allanamientos en distintos domicilios de la localidad. Las diligencias fueron dispuestas por la Justicia y estuvieron a cargo de la Fiscalía de Microtráfico de la Comarca.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 152,49 gramos de clorhidrato de cocaína dosificada y compactada, 9,3 gramos de cannabis sativa —cogollos—, tres armas de fuego y municiones. Entre el armamento incautado se encuentra un revólver calibre 38 con 25 cartuchos del mismo calibre, un pistolón calibre 28 y un arma de fabricación casera tipo pistola.

Además, los investigadores secuestraron tres vehículos que serían utilizados para la comercialización de estupefacientes, cerca de 14 millones de pesos en efectivo, una importante cantidad de teléfonos celulares, balanzas, cuatro drones y otros elementos considerados de interés para la causa.

Durante los allanamientos fueron aprehendidas ocho personas mayores de edad, entre ellas dos mujeres, quienes fueron correctamente identificadas y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Investigación y participación ciudadana

El operativo es resultado de la continuidad de una investigación que había derivado, un mes atrás, en importantes procedimientos realizados en la comarca. A partir de esos trabajos y de los resultados obtenidos, los investigadores profundizaron las tareas de campo.

En ese proceso también fueron relevantes los aportes realizados por vecinos a través de denuncias anónimas, que permitieron orientar nuevas líneas de investigación y establecer la presunta comercialización de estupefacientes en distintos domicilios de Plaza Huincul.

Con la información reunida, se realizaron tareas de investigación que finalmente permitieron concretar las medidas judiciales y avanzar sobre los lugares señalados como posibles puntos de venta.

Trabajo articulado contra el microtráfico

El operativo demandó un importante despliegue de recurso humano y materiales. Para llevar adelante los ocho allanamientos se convocó a las distintas divisiones de Antinarcóticos del interior provincial y del área capital, con la participación de 60 efectivos policiales.

Desde la Provincia se sostiene una estrategia integral para enfrentar el microtráfico, con el objetivo de desarticular los puntos de venta, retirar estupefacientes de circulación y sacar armas de fuego de las calles, fortaleciendo al mismo tiempo el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.