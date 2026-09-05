​Desarticulan casa de venta de drogas que operaba bajo la fachada de “la pastelera” ​

La Policía del Neuquén secuestró más de 100 dosis de cocaína en el domicilio de una mujer de 34 años que, por su oficio de repostera, es conocida como “la pastelera”.

Este jueves por la tarde la Policía del Neuquén realizó en Villa La Angostura un importante operativo que consistió en dos allanamientos relacionados con una causa judicial por comercialización de estupefacientes.

En el domicilio de la principal investigada, una mujer de 34 años, se secuestraron más de 100 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, flores de cannabis sativa, balanzas de precisión, telefonía celular, cerca de 500.000 pesos en efectivo y demás elementos que comprueban la comercialización. El monto aproximado del secuestro de sustancias oscila los 10 millones de pesos.

La mujer y su pareja -un hombre de 28 años- fueron ubicados en el domicilio y resultaron demorados. Se trata de un monoambiente ubicado en un complejo de departamentos cercano a la zona céntrica, donde la mujer es conocida como “la pastelera” por su oficio de repostera.

Desde la División Antinarcóticos Lagos del Sur se informó que la investigación se inició por movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes. Se dio inmediata intervención a la Fiscalía y se ordenó una investigación que demandó dos semanas y culminó con los dos allanamientos que comenzaron en horas de la tarde y se extendieron hasta largas horas de la noche.

Finalizadas las diligencias, y dados los secuestros y el caudal probatorio, el fiscal interviniente dispuso la detención de ambas personas para su posterior formulación de cargos, siendo trasladados a sede policial.

El operativo estuvo a cargo de las Divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur y Pehuén, y se contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.

El operativo en la localidad no solo permitió retirar una importante cantidad de sustancias estupefacientes que tenían como a la comunidad, sino que también muestra la decisión firme de la gestión del gobernador Rolando Figueroa y de la Policía del Neuquén para atacar el microtráfico en toda la provincia.