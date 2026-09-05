​La Provincia avanza en la recuperación de tierras fiscales en Añelo ​

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales realizó una inspección sobre 240 hectáreas ubicadas al norte de la localidad. Se constató la presencia de construcciones, movimientos de suelo y subdivisiones sin autorización provincial. Ya se avanza con cinco desalojos y se adoptaron medidas para impedir nuevas obras y operaciones sobre los terrenos.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanza en una serie de acciones destinadas a recuperar y resguardar tierras fiscales ocupadas irregularmente al norte de Añelo, en un sector ubicado sobre la Ruta Provincial 17 y fuera del actual ejido municipal.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, realizó una inspección en el lugar junto con personal policial y representantes de la Municipalidad de Añelo. Durante el procedimiento se constató la ocupación irregular de aproximadamente 240 hectáreas, donde existen construcciones, estructuras de características industriales, movimientos de suelo, cerramientos y subdivisiones realizadas sin autorización de la Provincia.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó que la intervención permitió notificar a los ocupantes y realizar una constatación integral de la situación, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Estado.

De este modo, la Provincia avanza sobre cinco procesos de desalojo y prevé continuar con nuevas actuaciones para lograr la restitución de los terrenos y recuperar el control estatal sobre las tierras.

Tierras que nunca fueron transferidas

Los antecedentes del caso se remontan a 2015, cuando se otorgaron derechos sobre tierras fiscales para desarrollar un proyecto productivo vinculado con la cría de ganado caprino. El proyecto no se concretó y posteriormente esos derechos quedaron sin efecto.

Sin embargo, pese a la caducidad, se produjeron subdivisiones y sucesivas operaciones sobre los terrenos sin autorización provincial. Con el paso del tiempo comenzaron además a instalarse empresas y particulares y a ejecutarse construcciones y movimientos de suelo.

Salvatori remarcó que ninguno de los terrenos involucrados cuenta con título de propiedad, ni con los instrumentos administrativos previos requeridos por la dirección provincial de Tierras para avanzar hacia una adjudicación de venta.

Durante la inspección se identificaron parcelas de diferentes dimensiones, algunas de hasta 30 hectáreas, y ocupantes que presentaron documentación y planos vinculados con operaciones particulares. Desde la Provincia se recordó que esos instrumentos no reemplazan los procedimientos necesarios para disponer legalmente de tierras pertenecientes al Estado provincial.

Frenar nuevas ocupaciones y operaciones

La intervención provincial contempla diferentes acciones administrativas y legales para evitar que la situación continúe expandiéndose y, al mismo tiempo, resguardar tanto las tierras fiscales como a particulares que pudieran resultar afectados por operaciones realizadas sin autorización.

Como parte de estas medidas, el área provincial de Tierras notificó a los colegios profesionales de Martilleros y Agrimensores de Neuquén con el objetivo de impedir que continúen realizándose operaciones sobre esos terrenos.

La Provincia detectó además la promoción en redes sociales de un loteo dentro del sector. Ante esta situación, se inició un trabajo articulado con el área de Defensa del Consumidor para atender los casos en los que particulares pudieran haber sido perjudicados mediante operaciones realizadas por privados sobre tierras fiscales.

A su vez, desde la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales se solicitó, a través de la Fiscalía de Estado, el envío de cartas documento a promotores vinculados con estas operaciones, como parte de las acciones destinadas a frenar su continuidad y resguardar el patrimonio provincial.

Paralelamente, la secretaría solicitó a la Fiscalía de Estado una medida cautelar destinada a paralizar las obras mientras continúan las actuaciones administrativas y legales. El objetivo es impedir que se incorporen nuevas construcciones y evitar que la ocupación siga extendiéndose.

Los controles alcanzaron también los movimientos que se realizaban dentro del sector. Durante los procedimientos se detuvieron camiones vinculados con movimientos de materiales y se labraron las multas correspondientes ante irregularidades detectadas en las guías mineras.

De esta manera, la Provincia interviene simultáneamente sobre las ocupaciones, las construcciones, la comercialización irregular de parcelas y los movimientos que se realizan dentro de las tierras fiscales.

Ordenar el territorio en una región en crecimiento

La intervención forma parte de la política provincial de ordenamiento y resguardo de las tierras fiscales, especialmente en una región atravesada por el crecimiento acelerado asociado al desarrollo de Vaca Muerta.

En este sentido, el trabajo se desarrolla de manera articulada con la Municipalidad de Añelo. El municipio proyecta ampliar su ejido hacia el sector involucrado, una medida que permitiría avanzar posteriormente en su zonificación y generar un mayor ordenamiento urbano.

Por este motivo, la Provincia continuará con las actuaciones necesarias para recuperar las tierras ocupadas irregularmente, impedir nuevas operaciones y garantizar que cualquier proceso de adjudicación, uso o desarrollo sobre tierras fiscales se realice dentro de los mecanismos establecidos por el Estado neuquino.