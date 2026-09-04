​El Gobierno de la Provincia del Neuquén repudia enérgicamente el femicidio de Noemí Matamala ​

El estado neuquino activó protocolos de contención y patrocinio jurídico para la familia y articula acciones con la justicia para exigir la máxima sanción.

Tras el atroz crimen perpetrado en la localidad de Aluminé y confirmado en la ciudad de Neuquén, el gobierno provincial manifestó su enérgico repudio ante el femicidio de Noemí Matamala.

Desde el primer momento en que se tomó conocimiento de los hechos, el gobierno provincial activó de manera prioritaria los protocolos de intervención, garantizando contención psicosocial y patrocinio jurídico a los familiares a través del Centro de Atención a la Víctima (CAV) y de los equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Mujeres y Diversidad.

El Ejecutivo provincial ratifica que el acompañamiento integral a la familia se sostendrá durante todo el proceso judicial, articulando de manera firme con la Justicia para exigir la máxima sanción penal. La erradicación de la violencia por motivos de género constituye una prioridad del Estado provincial, lo que exige actuaciones articuladas y coordinadas junto a la aplicación de las herramientas operativas de prevención, protección y asistencia.

Nos unimos con profundo respeto al dolor de sus seres queridos y de todo el pueblo de Aluminé.