​Figueroa: “Ya estamos construyendo la provincia del mañana” ​

El gobernador destacó que la transformación neuquina se desarrolla a partir de “inversiones permanentes en infraestructura, reinvirtiendo bien y generando obras como no se había hecho en el pasado”.

“Vaca Muerta no solo genera impacto en Neuquén. Genera un impacto en las divisas, pero también en las arcas de los diferentes Estados y desarrollo de la actividad privada en otras provincias argentinas”, destacó este jueves el gobernador Rolando Figueroa en Houston, Estados Unidos.

El mandatario neuquino expuso durante la quinta edición de “Shale en Argentina: Descubriendo Vaca Muerta para el mundo”, evento que fue organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Allí indicó que “tenemos un proyecto hacia el 2030. Trabajamos mucho y tenemos una hoja de ruta”. Aseguró que para ese año se aspira a duplicar la actividad de la industria y remarcó que “tenemos que lograr el desarrollo de la infraestructura necesaria que nos permita tener esa sustentabilidad social”. “Ese ‘2X’ de la actividad también nos va a traer un ‘2X’ de desarrollo de la provincia”, señaló.

“Hemos arrancado primero en la Argentina porque nuestro ecosistema del gas y el petróleo ya estaba armando”, dijo el gobernador y consideró que el desarrollo de la industria neuquina “va a poder complementar el arranque de las economías en otras provincias”.

“Así como pudimos trabajar y complementarnos con Río Negro como un puerto de salida de nuestra producción, la Argentina va a tener oportunidad de despegar a partir de la construcción de economías regionales y de fortalecer el desarrollo de otras industrias en distintos lugares de nuestro país”, aseveró.

Se refirió a las expectativas que genera Vaca Muerta y la migración que recibe Neuquén a partir de ellas. “Permanentemente se nos va corriendo el arco”, afirmó Figueroa. Además, recalcó que “si a eso le sumamos la infraestructura atrasada, el 13% que nos queda del barril a los neuquinos lo tenemos que reinvertir todos los días en infraestructura para que pueda seguir desarrollándose ese círculo virtuoso que alimenta también las arcas del Gobierno nacional y del resto de las provincias”.

Sostuvo que, con Vaca Muerta, Neuquén cuenta con “una roca de primera clase mundial” y aseguró que “siempre se pueden llegar a debatir proyectos de cómo manejar el Estado o una elección, lo que nunca se ha cambiado en la provincia ha sido la política hidrocarburífera como política de Estado y brindando seguridad jurídica”.

“Neuquén es una provincia petrolera desde hace más de 100 años. Eso demuestra que existe una vocación de poder tomar a la industria como una política de Estado a través de los años”, dijo el gobernador y agregó: “De la misma forma se va a seguir proyectando hacia adelante”.

Además, expresó que “Neuquén siempre estuvo preparada para demostrar que nuestra producción -ya superado el escenario del autoabastecimiento- iba a poder salir al mundo”.

“Faltaban las condiciones generales para poder crear todo este ecosistema integral”, manifestó y destacó al Gobierno nacional por “equilibrar la macro y comenzar a trazar la nueva normativa de la Ley de Hidrocarburos, tratando de tomar la experiencia de provincias que sabían más en este aspecto, como Neuquén”.

“Nos dio la posibilidad de redactar una Ley de Bases en el capítulo hidrocarburífero, una actualización de la Ley de Hidrocarburos de la manera indicada para poder salir al mundo, donde se estableció claramente que iba a existir un régimen de inversiones que iba a promocionar la energía”, añadió.

Destacó “la complementación de ideas, el poder trabajar de manera coordinada, el poder proyectarse hacia adelante demostrando que los argentinos no estamos acá involucrados en esta actividad como un desafío sectorial o de un partido político, esto lo hemos tomado como un desafío generacional”.

“Por este desafío generacional, los neuquinos tenemos la última gran oportunidad no solo para hacer grande a Neuquén, sino para poner de pie a la Argentina. No la pensamos desaprovechar”, indicó.

Aseguró que desde el Gobierno “ya hemos comenzado con la transformación de la provincia”. “Todo lo que estamos invirtiendo en infraestructura tiene que ver con el desarrollo futuro”, señaló y aseveró que “incrementar la superficie de tierra bajo riego es fundamental, como el cuidado y la optimización del uso del agua, y la posibilidad de trabajar en la construcción de distintas carreteras para que el turismo fluya en distintos lugares de la provincia”.

Además, se refirió a la necesidad de “vincularnos con Chile, trabajar con circuitos integrados y desarrollar una carretera de más de 800 kilómetros que es el Camino de la Fe, que une 20 localidades con 20 lagos en la provincia”.

Destacó la prioridad que desde el Gobierno provincial se le da a la educación y “la gran inversión que estamos haciendo”. Comentó que las empresas operadoras del petróleo y el gas colaboran financiando alrededor del 60% del programa provincial de becas Gregorio Álvarez, “el más importante de toda América, para la educación de nuestros jóvenes”.

“La mayor inversión que nos puede dejar la industria es precisamente que nuestras próximas generaciones estén mucho más educadas que la nuestra”, manifestó y agregó que “esta revolución que estamos haciendo de la educación tiene que ver además con la participación de empresas de la provincia que también financian estas becas”.

“Ya estamos construyendo la provincia del mañana”, sostuvo Figueroa y aseguró que se hace “con inversiones permanentes en infraestructura, reinvirtiendo bien y generando obras como no se había hecho en el pasado”.

Destacó la importancia de “poner la provincia de cara al futuro” y remarcó: “No queremos que el día que la industria no esté más quede tierra arrasada, sino todo lo contrario. Vamos a seguir siendo la provincia pujante que somos”.

“Cuando terminemos de cancelar esta deuda de infraestructura que tenemos, inmediatamente surge la formación de un fondo soberano que continúe realizando inversiones que desarrollan externalidades positivas en toda la provincia”, finalizó.