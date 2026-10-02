El encuentro se realizará el 5 y 6 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo. Reunirá a autoridades judiciales, policiales y de seguridad de distintas provincias para analizar la experiencia de Neuquén tras la desfederalización de la ley de drogas y abordar los desafíos del narcomenudeo.

Neuquén será sede del Primer Congreso Nacional de Lucha Contra el Microtráfico, que se desarrollará el lunes 5 y martes 6 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo. El encuentro reunirá a representantes de organismos de seguridad, fuerzas policiales, ámbitos judiciales y autoridades de distintas provincias para intercambiar experiencias y analizar las perspectivas en el abordaje del narcomenudeo.

La actividad tendrá como eje central la desfederalización de la ley de drogas y la experiencia desarrollada por Neuquén a partir del cambio de paradigma implementado en la provincia el 28 de febrero de 2025. En este ámbito, se analizarán el proceso de implementación, los resultados obtenidos, las dificultades atravesadas y los desafíos que plantea el combate contra el microtráfico.

Entre los disertantes estarán el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el fiscal general, José Gerez; el juez del Tribunal Oral Federal, Pablo Matkovic; y el doctor Eugenio Burzaco, entre otros.

El director de Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, comisario Nelson Peralta, destacó las expectativas por el encuentro y explicó que la iniciativa surgió a partir del interés de otras jurisdicciones en conocer la experiencia neuquina.

“Neuquén es pionera a nivel Patagonia”, señaló Peralta, y manifestó que desde la implementación del nuevo esquema comenzaron a recibirse consultas de otras provincias interesadas en conocer cómo se llevó adelante el proceso y cuáles fueron sus resultados.

El Congreso estará dirigido especialmente a las áreas de narcotráfico de las policías provinciales. Según explicó Peralta, uno de los objetivos será generar un espacio para compartir información, experiencias y herramientas de trabajo, además de fortalecer los vínculos y la coordinación entre las distintas fuerzas.

Durante las jornadas se abordará el proceso desde diferentes perspectivas. Por un lado, se analizará el rol del Ministerio de Seguridad y del Gobierno Provincial en el desarrollo de la política; por otro, la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. También participarán representantes del fuero federal y autoridades de otras provincias que cuentan con experiencia en el abordaje del narcomenudeo.

Peralta remarcó que uno de los principales aspectos de la experiencia neuquina fue la coordinación entre los distintos poderes y organismos del Estado. “La Policía por sí sola no lo podría haber hecho. El Ministerio Público Fiscal por sí solo no lo podría haber hecho”, sostuvo, y destacó el trabajo articulado entre los ámbitos ejecutivo, judicial, policial y legislativo.

En ese sentido, indicó que la lucha contra el microtráfico requiere un acompañamiento institucional, coordinación permanente y la generación de nuevas herramientas legales para fortalecer la intervención.

Otro de los aspectos que será trabajado durante el Congreso es la participación ciudadana. Peralta destacó el incremento de información recibida a través del QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida, canales que permiten realizar aportes de manera anónima.

El director de Antinarcóticos valoró el compromiso de los vecinos y destacó que la información recibida permitió avanzar en procedimientos en distintas localidades de la provincia, incluso en lugares donde anteriormente no se contaba con información suficiente para detectar pequeños puntos de comercialización.

“Hoy podemos llegar a cada punto de la provincia gracias a los vecinos que se comprometen con esto”, afirmó Peralta, y consideró que el aumento de la participación ciudadana también refleja mayor confianza en los mecanismos de denuncia y en la respuesta de los organismos estatales.

De esta manera, el Primer Congreso Nacional de Lucha Contra el Microtráfico se plantea como un espacio de intercambio académico, policial y judicial para poner en común experiencias y herramientas, con Neuquén como sede de un encuentro que busca aportar al debate nacional sobre el abordaje del narcomenudeo.