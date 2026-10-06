​Neuquén reunió a distintos sectores para abordar estrategias de movilidad y seguridad vial ​

La segunda Jornada Regional de Movilidad Sostenible convocó a organismos del Estado, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para avanzar del diagnóstico a la acción.

La segunda Jornada Regional de Movilidad Sostenible, titulada “De la agenda a la acción: estrategias de movilidad sostenible en nuestra región”, se realizó este martes 6 de octubre en la Casa de las Leyes, en Neuquén capital. Los agentes asistieron por invitación directa de la Policía de la Provincia.

La agenda incluyó una charla inaugural, conversatorios y una mesa de trabajo sobre cómo pensar, medir e implementar ciudades seguras para caminar, además de una instancia final de presentación de conclusiones y propuestas.

Del encuentro también participaron el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Luis Sánchez; agentes de la Policía de la Provincia; la Subsecretaría de Cambio Climático; el Instituto Superior de Seguridad; la Defensoría del Pueblo; la Municipalidad de Neuquén; la Dirección Provincial de Seguridad Vial y las organizaciones de la sociedad civil Estrellas Amarillas y Bien Argentino.

Sánchez destacó la labor de los Agentes de Prevención y de la fuerza policial en la ciudad de Neuquén, y remarcó que trabajan codo a codo con los vecinos y las vecinas, generando un vínculo de cercanía y respeto. “En esta gestión ha tenido la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de fortalecer la seguridad. Esta gestión se cimenta en tres patas muy importantes: salud, educación y seguridad”, sostuvo al referirse a los ejes de la gestión.

“En seguridad creo que se han logrado todas las inversiones planificadas hasta ahora. Por supuesto que falta; había una gran postergación en cuanto a brindarle lo necesario a la fuerza policial para que esa vocación de servicio, ese compromiso y ese profesionalismo pudieran trasladarse a la política pública”, agregó.

Entre los temas abordados durante la jornada, se analizó la implementación de políticas climáticas provinciales y el rol de los actores y de la ciudadanía. Se destacó que contar con un plan provincial de acción climática permite ordenar proyectos y respaldar su implementación, y se valoró la formación de personas en la temática para incorporar aportes basados en la experiencia cotidiana de la población.

En otro orden, durante la actividad también se planteó cómo pasar del diagnóstico a la acción concreta en movilidad sustentable, con especial atención a Neuquén y a la región metropolitana de la Confluencia. Se presentó el enfoque de pirámide invertida, que propone priorizar a las personas vulnerables antes que a los vehículos, y se remarcó que la accesibilidad debe complementar a la movilidad: el objetivo no es solo que los vehículos circulen más rápido, sino que la población llegue al trabajo, la educación, la salud y los servicios. También se propuso pasar del mapa de rutas al mapa de flujos, para anticipar los cambios territoriales y no limitarse a responder al tránsito existente.

Uno de los ejes centrales fue la presentación de la movilidad sostenible como un eslabón de la seguridad vial y la formación que requiere el técnico para intervenir en un sistema complejo. La exposición articuló educación vial, accesibilidad, infraestructura, gestión del riesgo, investigación y participación ciudadana, con énfasis en el trabajo interdisciplinario y en la adaptación de las propuestas al contexto local.

Se advirtió que la movilidad eléctrica abre preguntas sobre estabilidad, seguridad, tipos de vehículos y capacidad de respuesta ante incendios, especialmente en empresas y servicios de emergencia. También se cuestionó que una solución totalmente eléctrica sea automáticamente sostenible, debido al origen de la energía y a sus impactos económicos y ambientales. Se señaló, además, que la transición hacia otras formas de movilidad requiere educación ciudadana y un cambio cultural que revalorice caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte público, y que los modelos extranjeros deben interpretarse según el contexto histórico, social y territorial local, en lugar de copiarse de manera automática.

La exposición propuso, asimismo, entender la accesibilidad de manera integral: no se limita al centro urbano, sino que debe conectar periferias, escuelas, servicios, hitos de identidad y espacios públicos. Se destacó que el asfaltado y la mejora de las vías pueden transformar la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas, incluso de quienes no poseen automóvil, y que la inclusión debe alcanzar a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, y a quienes viven en zonas periféricas. Por último, se propuso diseñar infraestructura universal en lugar de soluciones separadas para determinados grupos: una vía segura para las personas más vulnerables debería ser segura para todos y todas.

Acerca del Programa Agentes de Prevención

El Programa Agentes de Prevención depende de la Subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén. Los agentes son empleados públicos que realizan recorridos preventivos, acompañan los senderos escolares y articulan con instituciones locales. Participar de espacios como esta jornada aporta herramientas para ese trabajo cotidiano, en especial en materia de seguridad vial y movilidad peatonal.