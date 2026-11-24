Este martes será la última instancia de este año para acceder a mamografías en efectores públicos y privados sin turno ni orden médica.

Durante 2026, la Provincia implementó una estrategia sanitaria para brindar mayor accesibilidad a las mamografías, un estudio clave para la detección temprana del cáncer de mama. La actividad se habilitó en horarios no habituales, sin turno ni orden médica, en efectores públicos y privados. La Noche de las Mamos comenzó en mayo y ya registraron 1.443 mamografías efectuadas en sus seis ediciones. Este martes será la última del año.

Este mes, los festejos centrales de la 7° Noche de las Mamos serán en Senillosa, y se replica en distintas localidades. Estas acciones son una oportunidad para que todas las personas de entre 45 y 70 años, se realicen la mamografía de manera oportuna, aumentando las posibilidades de cura si se presenta algún tipo de alteración. El objetivo es que el estudio diagnóstico sea accesible, y poder llegar a las 26.000 mujeres que no se realizaron todavía su mamografía en la provincia.

En Neuquén, los tumores constituyen la principal causa de muerte. En 2025, la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 1,03 muertes por cada 10.000 habitantes.

El día del estudio es importante no usar desodorante, talco, cremas ni perfumes en las mamas o axilas, llevar los estudios anteriores y asistir con ropa cómoda de dos piezas. El examen no requiere ayuno.

Lugares de atención

En Senillosa, en el hospital local, en Neuquén y Belgrano, por orden de llegada, de 18 a 22. También vale recordar que el 25, 26 y 27 de noviembre estará el mamógrafo móvil de 9 a 14. Para inscribirse hasta el 26 de noviembre al siguiente Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT0i4CWo00LWGqvIwki0bi_HthYw_m_n5FNQcKtmaV-JvYOA/viewform en caso de tener dudas, se puede enviar un mensaje de WhatsApp de 8 a 16 al +5492995818693 (La Lola Rosa Senillosa) o al +5492994163754 (Área Programa del hospital local).

En Centenario, en el hospital local, ubicado en Avenida Libertador 700, de 18 a 23. En Junín de los Andes, en el Centro Médico San José, en Chile 60, de 9 a 19. En Zapala, en el hospital local, de 18 a 23. En Neuquén capital, en el hospital Heller, de 18 a 23, y en el Hospital Castro Rendón, de 16 a 23. En Cutral Co, en el hospital local, de 18 a 23. En Chos Malal, en el hospital local, de 18 a 23. En Añelo, en el hospital local, de 18 a 23 y en Villa La Angostura, en el hospital local, de 18 a 23.