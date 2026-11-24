La iniciativa, impulsada por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo, el PRODA y la Red de Huertas en Salud, reunió a participantes de distintas localidades de Neuquén y Río Negro durante cuatro jornadas.

Con la realización de su cuarto encuentro, concluyó el curso de extensión “Plantas Aromáticas y Medicinales de la Huerta para la Salud Integral”, desarrollado bajo el ciclo “Hablemos de Plantas y Salud”. La propuesta buscó promover el intercambio entre conocimientos científicos, saberes populares y experiencias territoriales para fortalecer la producción agroecológica y la elaboración segura de preparados a base de plantas.

Impulsado por el equipo de investigación de Fisiología Humana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Red de Huertas en Salud y el Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRODA), el trayecto convocó a huerteros, equipos de salud, estudiantes e investigadores. Asistieron participantes de Neuquén capital, Cipolletti, General Roca, Centenario, Zapala, Cutral Có, Las Lajas, Las Ovejas, San Patricio del Chañar, Balsa Las Perlas, Fernández Oro, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Plottier, Senillosa y La Plata.

Durante las jornadas, realizadas en la Facultad de Ciencias Médicas y en la huerta de SOSUNC, el recorrido abordó la salud del suelo, el enfoque de Una Salud y la perspectiva de cuerpo-territorio. El primer encuentro contó con la participación del biólogo Alejandro Giayetto, quien disertó sobre la conservación de la biodiversidad y el cuidado integral de los ecosistemas.

En las instancias siguientes, se trabajó mediante recorridas a campo y dinámicas participativas sobre el manejo agroecológico y el reconocimiento de especies. A partir del intercambio de recetas y usos tradicionales, surgió la proyección de confeccionar herbarios y fichas de identificación de las plantas más utilizadas en cada huerta para sistematizar sus principios activos y promover un uso responsable.

La última jornada, denominada “Del cultivo al preparado: prácticas seguras”, integró los contenidos mediante prácticas de elaboración de fitopreparados. Se profundizó en la selección de solventes según los principios activos a extraer, junto con protocolos de higiene, seguridad, registro y control de calidad.

El cierre de esta capacitación da continuidad a una línea de trabajo interinstitucional que tendrá nuevas proyecciones el próximo año. Entre ellas se destaca el proyecto de investigación presentado ante la UNCo titulado “Evaluación de extractos vegetales como herramientas para la salud y la producción en huertas”, dirigido por María Cecilia Cremer y codirigido por Silvia Berruezo, con la participación de investigadores del INTA.

Asimismo, se prevé avanzar en protocolos para la producción y comercialización de biopreparados destinados a cultivos agroecológicos, en articulación con el proyecto de Corredores Bioculturales para la Restauración Productiva que impulsa el PRODA junto a municipios y organismos locales.