La jornada se realizará el 26 de noviembre en el Auditorio del Consejo Provincial de Educación. Reunirá a representantes del sistema educativo, gobiernos locales, universidades, organismos científicos, organizaciones sociales y distintos sectores para intercambiar experiencias y avanzar en una estrategia provincial para 2027.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abrió la convocatoria para participar del Encuentro Provincial de Educación Ambiental – Hacia una estrategia provincial 2027, que se realizará el jueves 26 de noviembre, de 8 a 16, en el Auditorio del Consejo Provincial de Educación, ubicado en Belgrano y Colón de Neuquén capital. La participación es gratuita y requiere inscripción previa.

La actividad es impulsada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y la Subsecretaría de Cambio Climático, en articulación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. La iniciativa responde al carácter transversal de la educación ambiental y al esquema previsto por la Ley Provincial 3357 de Educación Ambiental Integral, que promueve la coordinación entre las áreas vinculadas con ambiente, educación y juventudes para avanzar en una estrategia jurisdiccional.

Al respecto, el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, explicó que el encuentro busca convocar a docentes, gobiernos locales, universidades y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la educación ambiental y el ambiente. “La idea es, a través de distintos paneles, poder discutir sobre las experiencias en educación ambiental, las estrategias pedagógicas y también las prioridades, con la mirada puesta en la actualización de la estrategia de educación ambiental de la provincia de Neuquén”, señaló.

La convocatoria está dirigida a quienes trabajan, investigan, enseñan o desarrollan iniciativas vinculadas con la educación ambiental en distintos ámbitos y territorios de la provincia. También incorporará a gobiernos locales, sistema educativo, universidades, organismos científicos y técnicos, organizaciones de la sociedad civil, redes ambientales, experiencias comunitarias y actores privados, con el propósito de integrar distintas formas de conocimiento y trabajo territorial.

La programación combinará paneles institucionales con espacios dedicados a la relación entre educación ambiental, ciencia, investigación, divulgación, organizaciones sociales y experiencias del sector privado. También habrá instancias de capacitación vinculadas con educación y comunicación para la biodiversidad, presentación de experiencias territoriales desarrolladas desde REDEPA y gobiernos locales, y espacios de intercambio sobre trayectorias y aprendizajes acumulados en educación ambiental.

Nogueira destacó la importancia de jerarquizar esta política pública y fortalecer su alcance en las comunidades. “La educación ambiental cumple un rol fundamental en la generación de conciencia y de conocimiento. No podemos cuidar y comprometernos con el ambiente si efectivamente no conocemos y no tomamos conciencia”, expresó. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es dotar a esta función de las mejores estrategias y experiencias posibles.

Uno de los ejes centrales de la jornada será el cambio climático y sus impactos diferenciados en las distintas regiones de Neuquén. El subsecretario explicó que la educación ambiental también constituye una herramienta de adaptación, ya que permite conocer los efectos del cambio climático y preparar a las comunidades para abordarlos. “Tenemos estrategias de mitigación, que apuntan a reducir las causas, pero también de adaptación, es decir, cómo nos preparamos para afrontar los impactos del cambio climático en nuestra región. La educación ambiental es una estrategia importante para trabajar en esa prevención y adaptación”, indicó.

La participación de actores provenientes de ámbitos públicos, académicos, científicos, sociales y privados permitirá incorporar distintas miradas sobre problemáticas como cambio climático, biodiversidad, conservación, gestión territorial y participación ciudadana. También estarán convocadas distintas áreas de gobierno vinculadas con la temática, entre ellas Educación, Ambiente, Áreas Naturales Protegidas, guardafaunas, Juventud y Niñeces.

En relación con los desafíos ambientales de la provincia, Nogueira señaló que la construcción de un desarrollo sostenible adquiere especial relevancia en el contexto de crecimiento de Vaca Muerta. “Tenemos una ventana de oportunidades con el desarrollo de Vaca Muerta, sin ningún lugar a dudas, pero va a ser una oportunidad efectiva si la transformamos en desarrollo y logramos contemplar el Neuquén del presente y del futuro, que indudablemente está atravesado por el cuidado del ambiente y por poder afrontar los enormes desafíos que tenemos en materia ambiental y de cambio climático”, afirmó.

El encuentro permitirá identificar las capacidades existentes en la provincia, reconocer las dificultades que se repiten en distintos territorios y establecer qué herramientas deberían fortalecerse durante 2027. La Provincia busca avanzar así hacia una política de educación ambiental más articulada, territorial y sostenida en el tiempo, capaz de vincular conocimiento, formación y acción concreta en las comunidades. La jornada será una instancia de intercambio para construir colectivamente las prioridades y líneas de trabajo de la educación ambiental neuquina para el próximo año.

La inscripción permanecerá abierta hasta completar la capacidad prevista para la jornada. Las personas interesadas en participar del Encuentro Provincial de Educación Ambiental – Hacia una estrategia provincial 2027 pueden registrarse de manera gratuita a través del siguiente enlace: https://www.eventbrite.com.ar/e/2004809849227