Con actividades recreativas, deportivas y culturales, el encuentro será el sábado 28 de noviembre, de 15.30 a 19.30, en el Parque Recreativo Valentina Norte, con entrada libre y gratuita. Está destinado a que niños, niñas y adolescentes conozcan y disfruten sus derechos.

El Gobierno de la provincia, a través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, llevará adelante el próximo sábado 28 de noviembre la jornada recreativa “Recorriendo mis derechos”, una propuesta destinada a niñas, niños, adolescentes y sus familias, que busca promover el conocimiento y el ejercicio de sus derechos a través del juego, el arte, el deporte y la participación.

El encuentro tendrá lugar de 15.30 a 19.30 en el Parque Recreativo Valentina Norte, ubicado en el acceso al aeropuerto de la ciudad de Neuquén, en el Mes de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“Queremos que las chicas y los chicos tengan un lugar donde puedan encontrarse, jugar, expresarse y, sobre todo, conocer sus derechos. Muchas veces hablamos de derechos, pero también es importante generar espacios donde puedan vivirlos, ejercerlos y entender que su voz tiene que ser escuchada”, destacó el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli.

Durante la jornada habrá propuestas recreativas y educativas vinculadas con el cuidado en entornos digitales, la prevención del grooming, la identidad en internet, los vínculos saludables, la diversidad y la participación adolescente. También se desarrollarán actividades relacionadas con la salud, la discapacidad, la Lengua de Señas Argentina, la lactancia, la vacunación y el cuidado bucal.

La iniciativa, además, reunirá a distintos organismos provinciales, la Universidad Nacional del Comahue, la Cooperativa CALF y organizaciones de la sociedad civil, que participarán con alrededor de 30 stands destinados a las infancias y adolescencias, además de espacios culturales y talleres.

La programación incluirá talleres de hip hop, yoga infantil, percusión y títeres. También, habrá actividades deportivas al aire libre, peluquería solidaria y móviles institucionales como Emplea Neuquén, que brindará orientación sobre empleo y formación profesional para mayores de 18 años y el Registro Civil Móvil. También participará bomberos con una autobomba.

La música y los espectáculos tendrán un lugar central. Se presentarán la Banda de la Policía, Nube Infernal y Los Musis de Prófica, con su propuesta que combina canciones, teatro, humor y juegos para las infancias. También está prevista la presentación de Joaquín Martínez junto a su banda y el cierre musical de PIM PAU, en formato trío, con un espectáculo participativo para disfrutar en familia.

A su vez, habrá una feria de emprendedores y feriantes, que podrán exhibir y comercializar sus productos durante el encuentro.

“Desde el gobierno provincial trabajamos para que las políticas de cuidado y protección lleguen a las familias y se traduzcan en acciones concretas. Esta jornada también es una forma de encontrarnos con la comunidad, compartir actividades y recordar que garantizar los derechos de las infancias es una responsabilidad que tenemos entre todos”, expresó Castelli.

El predio contará con sanitarios accesibles, puntos de hidratación, ambulancias y espacios de encuentro para garantizar el acompañamiento y la atención durante toda la actividad.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa. La invitación es a acercarse con la familia y compartir una tarde de juegos, aprendizaje, música y participación.