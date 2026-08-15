​Neuquén refuerza los controles viales durante el fin de semana largo ​

La planificación alcanza a las distintas Direcciones de Seguridad de la provincia y a la Dirección Tránsito Neuquén, con puestos distribuidos en sectores estratégicos de las rutas y accesos, entre ellos la Confluencia, Lagos del Sur, Pehuén, Altos de Neuquén, Limay, La Comarca y Vaca Muerta.

La Policía de Neuquén implementará hasta el lunes 17 de agosto un operativo especial de prevención y seguridad vial, con el objetivo de acompañar el incremento de circulación vehicular previsto durante el fin de semana largo y garantizar un viaje seguro para quienes se desplacen por las rutas de la provincia.

El dispositivo contempla la presencia de personal policial y móviles identificables en puestos fijos y controles dinámicos sobre rutas nacionales, provinciales y accesos a las principales localidades turísticas y centros urbanos. Las acciones estarán orientadas a prevenir siniestros viales, agilizar el tránsito, generar conciencia vial y fiscalizar el cumplimiento de las normas de circulación.

El operativo “Neuquén Destino Seguro” tendrá cobertura durante los principales momentos de salida y regreso de viajeros: el viernes 14 de agosto, de 16 a 21; el sábado 15, de 8 a 20 ; y el lunes 17, durante el horario previsto para el retorno, con cobertura diferenciada según las distintas jurisdicciones de seguridad.

Durante los controles se verificará documentación personal y vehicular, elementos de

seguridad y realizar controles de alcoholemia, además de intervenir ante situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad vial.

La planificación alcanza a las distintas Direcciones de Seguridad de la provincia y a la Dirección Tránsito Neuquén, con puestos distribuidos en sectores estratégicos de las rutas y accesos, entre ellos la Confluencia, Lagos del Sur, Pehuén, Altos de Neuquén, Limay, La Comarca y Vaca Muerta.

Desde el Ministerio de Seguridad se recuerda a quienes viajen, la importancia de respetar las velocidades máximas e informarse sobre las condiciones climáticas que diariamente se publican desde Vialidad provincial y la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo quienes continúan desplegados en distintos puntos, realizando tareas de prevención, monitoreo, asistencia y acompañamiento a quienes circulan por las rutas neuquinas a lo largo del territorio de la provincia.

¿Donde?

Mapa Interactivo: https://emergenciasyriesgos.neuquen.gov.ar/operativo-nieve/.

App: “Neuquén te Cuida”, 0810-333-RUTA (7882), www.dpvneuquen.gov.ar , https://emergenciasyriesgos.neuquen.gov.ar/operativo-nieve/