13 noviembre, 2026 07:07
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​Neuquén proyecta ampliar un 80% la red de cámaras de seguridad del área metropolitana ​

El Gobierno provincial autorizó el llamado a licitación para llevar el sistema a 3.028 cámaras en Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre. La iniciativa contempla tecnología de última generación para el análisis de imágenes, identificación automática de vehículos y generación de alertas, junto con un sistema propio y autogestionado.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanza en la ampliación y modernización del sistema de videovigilancia del área metropolitana. Mediante el decreto 1882/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, se autorizó el llamado a licitación pública para incorporar equipamiento, fortalecer los centros de monitoreo y ampliar la cobertura en cinco localidades.

El proyecto prevé pasar de las actuales 1.680 cámaras a un total de 3.028, lo que representa 1.348 dispositivos adicionales y un incremento del 80%. La intervención alcanzará a Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y aportar nuevas herramientas para la investigación.

Uno de los principales cambios será la transición hacia un sistema propio y autogestionado, mediante la adquisición de equipamiento y licencias. Esta decisión permitirá fortalecer la autonomía operativa y la soberanía tecnológica de la Provincia, con mayores capacidades para gestionar y modernizar la red de videoseguridad.

“Neuquén crece y la seguridad tiene que acompañar ese crecimiento con planificación, inversión y tecnología de avanzada. Incorporar equipamiento de última generación significa darle a nuestra Policía más herramientas para prevenir delitos, responder con mayor rapidez y aportar pruebas a las investigaciones. Con un sistema propio, fortalecemos nuestra autonomía y la capacidad de cuidar a los vecinos”, expresó el ministro de Seguridad.

La ampliación proyectada llevará a Neuquén capital de 1.318 a 2.110 cámaras; a Plottier, de 220 a 385; a Centenario, de 52 a 367; a Senillosa, de 62 a 114; y a Vista Alegre, de 28 a 52. La iniciativa contempla integrar a Centenario al sistema metropolitano, en función de su cercanía geográfica y de las necesidades de cobertura de la región.

El nuevo equipamiento incluirá cámaras con mayor resolución de imagen, sistemas de almacenamiento con redundancia y herramientas de análisis de video en tiempo real y para investigaciones posteriores. También se prevén funciones de aprendizaje automático, análisis de comportamiento, identificación automática de vehículos y configuración de alertas definidas por las áreas de monitoreo.

Estas capacidades permitirán optimizar el trabajo de los operadores y reducir los tiempos de detección y respuesta. Para acompañar la ampliación, el proyecto prevé adecuar los sistemas de almacenamiento, ampliar los puestos de trabajo y reforzar la dotación de personal de los Centros de Monitoreo Urbanos.

La contratación comprende la adquisición de equipamiento, licencias e infraestructura de conectividad, así como la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de las cámaras. Incluye, además, el mantenimiento preventivo y correctivo durante 36 meses, con opción a prórroga por hasta un período igual.

El proceso se realizará mediante la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén, CoDiNEU. El ministerio de Seguridad establecerá la fecha de apertura de ofertas.

 

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