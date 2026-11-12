​Próximo Paso: Figueroa llamó a los jóvenes a prepararse para el Neuquén que viene ​

“Hoy el mundo nos empuja a tomar decisiones y dentro de esas decisiones que debemos tomar está potenciar a la juventud”, aseguró el gobernador durante un encuentro con más de 650 jóvenes. Allí dialogó sobre el futuro de la provincia y compartió experiencias y perspectivas sobre el mundo laboral, las demandas de la industria y las oportunidades que abre el desarrollo energético.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves la jornada de cierre de Próximo Paso, una propuesta que se desarrolló dentro del programa provincial Emplea Neuquén, que durante el año acercó a jóvenes de nivel secundario herramientas y experiencias de preparación para el mundo del trabajo.

Durante su charla con más de 650 estudiantes de nueve establecimientos educativos de Neuquén capital, Figueroa aseguró que “hoy el mundo nos empuja a tomar decisiones y dentro de esas decisiones que debemos tomar está potenciar a la juventud, porque en cinco o diez años Neuquén va a ser otro Neuquén. Si no nos preparamos, el lugar lo van a terminar ocupando otros”.

“Es muy importante tomar herramientas para hacerse cargo no solo de la vida propia, sino también de un desafío generacional nuevo que van a tener y que estoy convencido que lo van a hacer mucho mejor que nosotros, porque tienen otras posibilidades y otras herramientas”, agregó.

El gobernador remarcó la necesidad de “enfrentar ideas y no personas”. “Lo que tenemos que construir hoy en Neuquén es un desafío que tiene que trascender a las personas, a los sectores, grupos o partidos políticos. Hoy el desafío que tenemos en Neuquén es generacional”, afirmó.

“Lo que le vamos a dejar a la próxima generación es en base a lo que vayamos desarrollando hoy”, indicó y recalcó que “Neuquén no solo puede aprovechar esta que, a mi entender, es la última gran oportunidad, sino que le va a otorgar a la Argentina una gran oportunidad para salir adelante”.

Se refirió al ámbito político y destacó que tener propuestas e ideas está por encima de “criticar al otro”. Lo llevó al espacio escolar y se preguntó: “En el aula, ¿de qué sirve criticar al otro si uno no se supera?”. “Después no nos van a dar un título de crítico del otro, sino que nos van a dar un título de lo que nosotros hemos podido lograr. En el escenario público pasa exactamente lo mismo”, remarcó.

“Ojalá que todos tengan propuestas”, indicó Figueroa y consideró que es necesario tomar las buenas ideas “hasta de tu adversario, porque te van a mejorar”. “Está muy bueno que generen propuestas y en todo caso debatamos cuando llegue el momento indicado”, señaló.

“El mayor acto revolucionario que puede existir en una sociedad es estudiar y educarse”, destacó el gobernador y aseguró que “cuando uno estudia y se educa, es totalmente libre e independiente. No depende de nadie y puede elegir lo que quiere. No solo lo que hace en la vida, sino cómo rodearse y también a quienes nos gobiernan”.

“Es fundamental que las generaciones se eduquen, tomen nuevos desafíos y, a su vez, retroalimenten eso, que generen aún más independencia, más educación y más libertad para que las otras generaciones siempre entren en un círculo virtuoso”, sostuvo.

“Todo ha ido evolucionando mucho y comenzaron a llegar nuevas herramientas”, expresó el gobernador y remarcó que “la sociedad ha cambiado mucho. Nos informamos diferente y decidimos en base a esa información, que nos permite tomar las decisiones correctas o no”. “Siempre hay que entrenarse para tomar decisiones. Hay que tomarlas rápido, pero bien”, aseveró.

Por último, destacó la importancia de la presencia del Estado para “brindar oportunidades”. “Tenemos que estimular mediante becas, hacer los 100.000 metros cuadrados de escuelas que estamos haciendo y potenciar a la educación por sobre todas las cosas, porque la movilidad social que genera la educación no la genera nada”, concluyó.

La jornada

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel de experiencias protagonizado por el gobernador y el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli. En un intercambio cercano con los estudiantes, ambos compartieron cómo fueron sus primeros pasos en el mundo laboral, las oportunidades que encontraron y las decisiones que marcaron sus recorridos.

La conversación permitió poner en común experiencias personales y transmitir un mensaje a quienes están comenzando a pensar su futuro: la importancia de animarse a dar los primeros pasos, capacitarse, aprovechar las oportunidades y entender que cada trayectoria se construye con esfuerzo, aprendizaje y perseverancia.

Otro de los espacios destacados fue la presentación del ministro de Energía, Gustavo Medele, quien habló sobre el potencial que tiene Neuquén a partir del desarrollo de la industria energética. Durante su exposición, abordó las oportunidades laborales que genera el sector y la importancia de que las nuevas generaciones puedan prepararse para formar parte de una actividad estratégica para el crecimiento de la provincia.

La jornada también contó con la participación de Sofía Jobs, conocida en redes sociales como SofiJobs. Licenciada en Relaciones Laborales y especialista en empleabilidad, se convirtió en una referente en la difusión de consejos y herramientas para quienes buscan insertarse en el mercado laboral. A través de sus contenidos, acerca de manera sencilla temas vinculados con la búsqueda de empleo, la construcción de una marca personal y las entrevistas laborales. En su presentación compartió recomendaciones para que los jóvenes puedan reconocer sus fortalezas y prepararse mejor para sus primeras oportunidades.

Además, se desarrolló un panel sobre hidrocarburos integrado por un estudiante avanzado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la ingeniera Agustina Larreguy y Guido Robuschi, gerente de Reclutamiento de SLB. El espacio permitió conocer, desde distintas miradas, los perfiles profesionales y las habilidades que hoy demanda una de las principales industrias de la región.

El encuentro también incluyó espacios recreativos, sorteos y stands informativos sobre las Becas Gregorio Álvarez, Emplea Neuquén, Copreti y la Consejería Integral Adolescente del ministerio de Salud.

Próximo Paso forma parte de las iniciativas que buscan acompañar a las juventudes en una etapa clave de sus vidas, acercándoles información, experiencias y herramientas concretas para que puedan proyectar su futuro y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo personal y laboral.