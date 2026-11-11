​La academia de danzas La Tregua hará su muestra anual en el Cine Teatro Español ​

Habrá folklore y tradición regional, con artistas invitados de distintas localidades. Será el lunes 16 de noviembre, a las 20.30, con entrada gratuita.

La Fundación BPN presenta la muestra anual de la academia de danzas La Tregua, que tendrá lugar el lunes 16 de noviembre, a las 20.30, en el Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén, con entrada gratuita. Se ingresará por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Con 18 años de trayectoria dedicados a la formación y difusión de las expresiones folklóricas, La Tregua ofrecerá un espectáculo con folklore tradicional, malambo, danza estilizada y música, junto con artistas y agrupaciones invitadas de distintas localidades de la región: Alma de Bailarín, Bautista Escurra, Huellas Sureñas, Pily Verón, Hugo Fuentes, Alma y Pasión, Quintuman Peuma, Malvinas Argentinas, Jiménez-Muñoz, Criollos Ballet, Nuevos Aires y Gonzalo Godoy.

Con sede en Centenario, la academia ha desarrollado durante casi dos décadas una labor sostenida en la formación de bailarines de distintas edades y niveles, quienes han representado a la provincia del Neuquén en competencias nacionales. Actualmente, cuenta con 60 alumnos que continúan su formación en danzas tradicionales y de estilización.

La dirección está a cargo de la profesora Noelia Vallejo, docente e investigadora con trayectoria en el ámbito artístico y cultural, quien impulsa proyectos orientados al crecimiento y la proyección del folklore y la tradición.

El espectáculo es organizado por la Fundación BPN y La Tregua, con el acompañamiento del Gobierno provincial y el Banco Provincia del Neuquén (BPN).