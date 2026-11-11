​Neuquén fortalece la capacidad operativa de EPAS con nueva maquinaria ​

La Licitación Pública N°4468, publicada este martes en el Boletín Oficial, prevé una inversión estimada de $2.156 millones. El organismo no incorporaba este tipo de equipamiento desde 2017.

El Gobierno de la Provincia avanza con la compra de 2 retroexcavadoras cargadoras y 3 equipos combinados desobstructores para reforzar el trabajo diario de sus cuadrillas en las localidades del interior provincial. La gestión se realiza a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) que prevé incorporar estos equipos para dar celeridad a las demandas de las comunidades y fortalecer la planificación de tareas.

Los equipos del EPAS atienden pérdidas, roturas de cañerías, conexiones y obstrucciones en las redes cloacales. Son tareas que no admiten demora: detrás de cada una de estas situaciones, hay familias que necesitan agua en sus hogares y un servicio de saneamiento que funcione.

Las retroexcavadoras cargadoras permiten abrir y cerrar zanjas, mover material y llegar a las cañerías en menos tiempo y con mayor seguridad para los trabajadores. Eso disminuye el plazo de las reparaciones y, con ellas, la duración de los cortes.

Los desobstructores combinan succión y limpieza con agua a alta presión para destapar colectoras, bocas de registro y cámaras. Resuelven obstrucciones y desbordes cloacales y permiten hacer mantenimiento preventivo, que evita problemas mayores para la salud y el ambiente.

La incorporación se enmarca en la política del gobernador Rolando Figueroa de jerarquizar las empresas del Estado y garantizar que todos los neuquinos accedan a servicios esenciales en la localidad que elijan para vivir.

La apertura de sobres se realizará el 19 de noviembre, a partir de las 10, en el edificio central del organismo, ubicada sobre calle Santiago del Estero 426. La licitación se tramita a través del portal CODINEU, ingresando a https://codi.neuquen.gob.ar/PortalLicitaciones/servlet/com.portallicitaciones.seguridad.login y el acceso está publicado en www.epas.gov.ar