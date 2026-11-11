​Emplea Neuquén dio un salto hacia el futuro de la formación y el empleo ​

El gobernador Rolando Figueroa inauguró el primer Centro de Práctica Simulada de la provincia y destacó que “no vamos a descansar hasta que todos los neuquinos sientan que están viviendo mejor”. Se incorporó tecnología de última generación, realidad virtual y simuladores para que los neuquinos puedan capacitarse, adquirir experiencia y entrenarse en entornos seguros antes de llegar a escenarios reales de trabajo.

Hay lugares que permiten imaginar cómo será el trabajo del futuro. Y otros que hacen posible empezar a experimentarlo. El Gobierno provincial dio un paso en esa dirección con la inauguración de un Centro de Práctica Simulada de Emplea Neuquén, un espacio que incorpora tecnología e innovación para transformar la manera de aprender, capacitarse y prepararse para nuevas oportunidades laborales.

“Es una política de Estado que complementa todos los objetivos que nos hemos trazado”, destacó el gobernador Rolando Figueroa durante la inauguración del centro. Remarcó que el Producto Bruto Geográfico de la provincia “hace años es alto y ahora también lo hemos incrementado” y se preguntó: “¿De qué sirve tener más ingresos para la industria y la provincia si no ocasiona un impacto directo en los trabajadores y en el ciudadano común?”.

Figueroa destacó que a partir del trabajo del Gobierno neuquino “estamos formando a nuestra gente para que cada vez que viene una empresa o que una tiene que tomar gente, inmediatamente mire a las personas que viven en la provincia, que están formadas y capacitadas. Lo venimos llevando adelante desde que hemos asumido”.

Dijo que durante su gestión se incrementó el Producto Bruto Geográfico, disminuyó la pobreza y aumentó la ocupación en la provincia. “Esto marca que la política pública va en sentido correcto”, señaló.

Además, adelantó que “estamos elaborando una fórmula polinómica para que en 2028 las empresas neuquinas que contraten más empresas neuquinas y trabajadores neuquinos -tanto del Instituto Vaca Muerta, de este instituto o del Emplea Neuquén- van a ir liberándose de los impuestos a los Ingresos Brutos”.

“Las políticas públicas deben estar destinadas a tener un efecto certero en los ratios socioeconómicos y en la provincia del Neuquén lo estamos logrando”, aseguró el gobernador y manifestó: “Seguramente falta, pero hemos marcado un rumbo y no vamos a descansar hasta que todos los neuquinos sientan que están viviendo mejor”. “Eso también nos genera un nuevo desafío, que es que muchos habitantes de la República Argentina ven a Neuquén como un faro y migran”, agregó.

Recordó que al asumir su gestión se encontró con un déficit de infraestructura y una importante deuda pública. “Además de pagar la deuda consolidada -que ya tenemos casi cancelado un 50%-, estamos invirtiendo en la infraestructura que es la deuda con el ciudadano”, afirmó y añadió: “Cuando saldemos esa deuda retrasada, inmediatamente tenemos que reinvertir”.

El centro, impulsado por el Gobierno de la provincia, reúne herramientas de última generación para que quienes buscan incorporarse al mundo laboral, trabajadores en actividad y estudiantes puedan entrenarse, practicar procedimientos y desarrollar habilidades en entornos seguros, sin exponerse a los riesgos de una situación real.

Cuenta con cuatro salas de realidad virtual y cuatro simuladores mecánicos. A través de distintas experiencias, los participantes pueden capacitarse en electricidad, seguridad laboral, mantenimiento de ascensores, higiene hospitalaria, logística, hotelería y sistemas informáticos, entre otras áreas. También pueden practicar el manejo de autoelevadores, retroexcavadoras y camiones, además de incorporar técnicas de soldadura.

Entre las herramientas tecnológicas se destacan las soluciones de Innovae, empresa española especializada en realidad virtual y simulación aplicada a la industria y la formación. Con más de 20 años de trayectoria, presencia en más de diez países y tecnología utilizada en más de 500 centros educativos, la firma aporta experiencias inmersivas que permiten aprender haciendo, repetir procedimientos y ganar confianza antes de enfrentar situaciones reales de trabajo.

La propuesta también cuenta con el acompañamiento de YPF y Fundación YPF, que aportaron simuladores de maquinaria vial y soldadura. Además, se apoya en un esquema de trabajo conjunto con instituciones educativas, universidades, sindicatos y empresas, para que las capacitaciones estén vinculadas con las necesidades concretas del entramado productivo neuquino.

La formación estará orientada especialmente a cuatro sectores estratégicos: construcción y vialidad, energía y mantenimiento, logística y transporte, y servicios y tecnología. Las propuestas contarán con certificación del Consejo Provincial de Educación (CPE) e incluirán trayectos de formación profesional, capacitaciones cortas, talleres y seminarios.

Con una capacidad estimada de 1.920 prácticas mensuales, el Centro se incorpora a Emplea Neuquén como una herramienta concreta para ampliar las oportunidades de formación en toda la provincia y acercar a más personas a los perfiles laborales que hoy demanda el mercado.

La inauguración marca una nueva etapa para la formación profesional en Neuquén. Porque prepararse para el mundo del trabajo también significa tener acceso a nuevas tecnologías, poder practicar, equivocarse, volver a intentarlo y ganar experiencia. Y, sobre todo, contar con más herramientas para aprovechar las oportunidades que vienen.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli remarcó que contar con un centro de capacitación simulada era “un sueño que empezó en el inicio de la gestión”. “La formación era el eje que teníamos que trabajar en este Gobierno para que por primera vez los neuquinos y las neuquinas tengan la oportunidad de ingresar al mundo de la industria hidrocarburífera”, agregó.

Castelli agradeció al secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Manuel Arévalo por el trabajo compartido para la concreción del centro y expresó: “Espero que sea el primero de muchos que podamos hacer en conjunto”.

“Emplea Neuquén es una política pública que diseñó el gobernador, entendiendo que había que trabajar con aquellos neuquinos y neuquinas que buscaban una oportunidad y, en muchos casos, ese primer empleo”, señaló el ministro y agregó: “Diseñamos un sistema que hoy se denomina Emplea Neuquén, que lo que busca es acompañar a los jóvenes en los trayectos formativos, como también en el camino hacia su inserción laboral”.

“En un mercado tan competitivo como el que es hoy el que está en Neuquén, de una industria hidrocarburífera que va elegir a los mejores perfiles, nosotros necesitamos como Estado poner a disposición de cada uno de ustedes las herramientas para que se formen”, manifestó Castelli e indicó: “Es lo que queremos para cada uno de los neuquinos”.

Por último, aseveró: “Ojalá que la firma de esta acta fundacional que hacemos de inicio de este centro sea la primera y poder realizar lo mismo en cada una de las regiones de nuestra querida provincia del Neuquén”.

El secretario general del Sindicato expresó: “Realmente muy contento por la realización de este centro que va a servir de mucho. El gremio viene desde hace muchísimo tiempo luchando para que el empleo neuquino verdaderamente vaya creciendo y los neuquinos y neuquinas tengan trabajo. Y hoy encontramos eco a través del gobernador y del secretario de Trabajo, realmente ha sido algo trabajoso, pero se está dando”.

“Con estos centros de capacitación los chicos van a tener mayor esperanza de conseguir un empleo más rápido y bastante formados ya van a salir de acá”, dijo Arévalo y destacó que “hay tantos chicos y jóvenes con tanto interés de aprender que esto va a dar un resultado positivo que nos va a venir bien a todos”.

Por último, consideró que “esto es lo que necesita la sociedad” de los gobiernos. “He visto después de tantos años cómo nos estamos preocupando en general y a partir del Gobierno de la provincia para que los neuquinos y neuquinas tengamos trabajo. Nos lo merecemos y creo que vamos en el camino correcto”, aseveró.

Durante el acto inaugural, se firmó un acta entre el Gobierno provincial, la empresa Innovae Group SL, YPF y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, con el objetivo de promover el desarrollo y fortalecimiento del centro mediante la articulación de acciones de formación profesional, capacitación y prácticas simuladas, contribuyendo al desarrollo de competencias laborales y a la mejora de la empleabilidad de las personas.

También estuvieron presentes el secretario de Trabajo, Pablo Castillo; la subsecretaria de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas; el diputado provincial Francisco Lépore; el administrador de Innovae Group SL, Pablo Ayala Torcal; y la gerenta de Asuntos Públicos e Inversión Social de YPF, Tamara Funes; entre otros.