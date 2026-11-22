El fenómeno climático genera condiciones que requieren seguimiento en distintas regiones del planeta. Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales se explican sus características, las señales que muestran las cuencas neuquinas y las medidas de anticipación adoptadas por la Provincia.

El fenómeno de El Niño vuelve a ocupar la atención de los organismos de monitoreo climático por su posible influencia en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del planeta. Se trata de la fase cálida del fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que comienza con un calentamiento anormal de una extensa zona del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar las probabilidades de precipitaciones y temperaturas a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, su influencia no significa que determine por sí solo qué condiciones se registrarán en cada territorio.

Durante octubre, la región Niño 3.4 registró una anomalía de temperatura de +2,5 °C. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad superior al 79 por ciento de que El Niño se mantenga entre fuerte y muy fuerte hasta comienzos de 2027. Este escenario aumenta las probabilidades de observar condiciones asociadas al fenómeno, aunque no permite establecer con exactitud cuánto, cuándo ni dónde se producirán las lluvias.

En Neuquén, las cuencas hidrográficas ya muestran indicadores que requieren seguimiento. Durante agosto, las precipitaciones estuvieron por encima de los valores medios históricos: un 48 por ciento más en la cuenca del río Neuquén, un 81 por ciento más en la del río Collón Curá y un 47 por ciento más en la del río Limay. Estos registros no significan que cada precipitación haya sido consecuencia de El Niño, pero permiten dimensionar la importancia de observar la evolución de las lluvias, la humedad de los suelos, los caudales, la nieve y los procesos de deshielo.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales se destaca la importancia de comprender que una misma precipitación puede generar consecuencias diferentes según las características de cada lugar. La cantidad y distribución de las lluvias, el estado de los ríos y los suelos, el relieve, las condiciones de las cuencas y la exposición de determinadas zonas son factores que inciden en el nivel de riesgo. Por eso, el impacto no depende exclusivamente del fenómeno climático, sino también de las condiciones particulares del territorio y de su capacidad de anticipación y respuesta.

En este contexto, la Provincia declaró la Emergencia Meteorológica por seis meses y creó un Comité para coordinar acciones frente al escenario climático. Entre sus objetivos se encuentran monitorear la evolución de las condiciones, identificar zonas vulnerables, anticipar posibles escenarios, articular el trabajo entre organismos y gobiernos locales y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones de riesgo.

La información y el seguimiento de estos indicadores forman parte de las herramientas de educación ambiental para comprender los procesos naturales y sus posibles efectos. Conocer qué sucede en el océano Pacífico, observar las señales en las cuencas neuquinas y reconocer las características de cada territorio permite anticipar escenarios, planificar y tomar mejores decisiones. El Niño puede inclinar la balanza climática, pero las condiciones de cada lugar son las que terminan definiendo sus consecuencias.