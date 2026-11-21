De esta manera se concreta un proyecto que nació hace cuatro décadas. La obra permitirá generar energía, poner tierras bajo riego y propiciará nuevas oportunidades de desarrollo. El mandatario provincial resaltó la figura de Pedro Salvatori y destacó que “la transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó”.

En las primeras horas del sábado, el gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó la inauguración de la Central Hidroeléctrica de Villa del Nahueve “Ingeniero Pedro Salvatori”.

Luego de agradecer a todos los que trabajaron en esta obra, el mandatario provincial recordó el largo camino que debió recorrerse para llegar a su inauguración y resaltó la figura de Salvatori como el ideólogo de la obra. “Pedro Salvatori fue el creador del COPADE, fue un trabajador incansable que fundó pueblos y que siempre nos dio una palabra de aliento para edificar esta provincia”, señaló.

Luego, Figueroa recordó que fue mucho el trabajo que se tuvo que realizar para poner en marcha la obra, incluyendo renegociaciones cuando la provincia vivía en un “plano de debilidad”. “Con esta obra, vamos a tener provisión de agua para Villa del Nahueve, generación de energía y el riego para más de 120 hectáreas. Esto se suma a otros sectores que vamos a regar en la provincia”. El gobernador hizo referencia a 200 hectáreas en Zapala, la misma cantidad en Cutral Co y Plaza Huincul y la puesta bajo riego de Vaca Muerta a través de acuerdos con las operadoras. Resaltó también el proyecto ejecutivo del Corredor del Viento, que permitirá poner bajo riego a otras 30.000 hectáreas, en el valle del Picún Leufú. “La transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó”, destacó.

“Imaginemos lo que significa que ahora va a comenzar a generarse energía desde el norte neuquino. Son aquellas ideas que existían tiempo atrás y que fueron tan importantes para el desarrollo de nuestra provincia”, remarcó y, acto seguido, hizo mención a la reciente llegada a Villa del Nahueve de la conexión a la red de gas natural de la provincia. “La vida en Villa del Nahueve cambió. Calefaccionarnos, estar en un hogar con electricidad permanente, mejorar las rutas nos cambia la vida”, enfatizó.

Figueroa también mencionó que la localidad ya es parte del “Camino de la Fe”, corredor turístico de jerarquía con más de 80 hitos religiosos, comprendiendo el recientemente inaugurado Sagrado Corazón de Jesús en Huinganco, sin olvidar la importancia del Corredor Bioceánico del Norte Neuquino. “El Norte Neuquino se está poniendo de pie, con obras concretas. Se terminó la época en que el norte era el patio trasero de la Provincia”.

Para cerrar, Figueroa hizo hincapié en que “debemos brindarle herramientas a los jóvenes para que sigan haciendo grande a Neuquén, mirando al futuro pero sin olvidar de dónde venimos”.

Nora Serrano de Salvatori acompañó al mandatario provincial en el corte de cintas. También participaron de la actividad el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; el ministro de Energía, Gustavo Medele; el presidente de la Agencia para la Promoción y el Desarrollo de Inversiones, Leandro López; y el presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve, Florentino Poblete.

Sobre la obra

La central cuenta con una potencia instalada de 4,68 megavatios y permitirá generar energía renovable equivalente al consumo de aproximadamente 9.000 hogares. También contempla infraestructura de riego para incorporar más de 120 hectáreas a la producción.

Posee dos turbinas tipo Francis de eje horizontal, de 2.340 kilovatios cada una, que totalizan una potencia instalada de 4,68 megavatios. Su generación anual estimada alcanza los 31,9 gigavatios hora.

La energía producida se incorporará al sistema eléctrico a través de una línea de media tensión de 33 kilovoltios, que vincula la central con la infraestructura existente entre Andacollo y Las Ovejas. Esta conexión ya se encuentra terminada y energizada.

El proyecto fue concebido con una finalidad multipropósito: además de generar energía hidroeléctrica renovable, permitirá aprovechar el recurso hídrico para ampliar las áreas destinadas a la producción agropecuaria y contribuir al abastecimiento de agua.

La infraestructura de riego comprende un canal de conducción de 4,1 kilómetros de longitud y doce bocas de riego. Actualmente, dos parcelas ya cuentan con sus sistemas de riego y comenzaron su etapa productiva.

Una inversión estratégica para Neuquén

El proyecto cuenta con financiamiento parcial del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD) y con recursos propios de la Provincia.

La Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN S.E.P.) tuvo a su cargo la gestión y ejecución del proyecto, incluyendo la administración, contratación de las obras y coordinación de las intervenciones técnicas.

La puesta en marcha de los grupos generadores representa un nuevo hito para el desarrollo energético provincial y abre una etapa orientada a incorporar mayor capacidad de generación renovable, fortalecer la infraestructura eléctrica regional y ampliar las oportunidades productivas en el norte neuquino.

El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento integrado por un préstamo de aproximadamente 15 millones de dólares del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD) y aportes de recursos propios de la Provincia del Neuquén estimados en alrededor de 40 millones de dólares. De esta manera, la inversión total estimada asciende a aproximadamente 55 millones de dólares. Se trata de una inversión de largo plazo en infraestructura energética y productiva, que fortalece las capacidades de la provincia y genera nuevas condiciones para el desarrollo regional.

Para la operación y el mantenimiento integral del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve se prevé una dotación de 14 trabajadores, organizados en turnos rotativos, a fin de garantizar la continuidad operativa de la Central durante las 24 horas del día, los 365 días del año.