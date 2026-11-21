La 18ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito comenzó ayer y se extenderá hasta mañana domingo, con tres jornadas de música, gastronomía y tradiciones populares. Los espectáculos incluirán a Los Palmeras, y Destino San Javier, entre otros artistas. En la primera jornada, Q’ Lokura y Eugenia Quevedo hicieron bailar a la multitud. Las entradas se encuentran disponibles a través de EventPass y Canela Ticket, y también de manera presencial.

Chos Malal ya vive una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, uno de los encuentros populares más convocantes de Neuquén. Desde ayer y hasta el domingo, la capital histórica y cultural de la provincia recibirá a visitantes de distintos puntos del país para compartir tres jornadas que reúnen música, gastronomía regional y expresiones culturales del norte neuquino.

La programación artística contará con reconocidos exponentes de la música nacional, junto con músicos regionales y artistas locales. La primera noche tuvo como protagonistas al cuarteto y la música popular, con las presentaciones de LBC, Eugenia Quevedo y Q’ Lokura.

El sábado 21 será el turno de la cumbia y el folklore, con Los Palmeras, el Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño. En tanto, el domingo 22 la fiesta tendrá su cierre musical con Destino San Javier y Dúo Roze.

La grilla también incluirá a artistas regionales como Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto. Las cantoras populares de Chos Malal volverán a ocupar un lugar destacado con las actuaciones de Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez, entre otras representantes de la tradición musical del norte neuquino.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la celebración, con el chivito al asador como protagonista. Este producto, reconocido por su denominación de origen, representa la identidad productiva de la región y pone en valor el trabajo de las familias crianceras. La propuesta permitirá disfrutar de los sabores característicos del norte provincial y conocer una de sus tradiciones más representativas.

La fiesta también tendrá un espacio para las expresiones culturales y las costumbres camperas, con la cueca campesina, las voces de las cantoras populares y distintas manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural de la región. A lo largo de sus ediciones, el encuentro se consolidó como un ámbito de transmisión de tradiciones y de reconocimiento a la identidad local.

Además, del gobernador Rolando Figueroa, de la jornada inaugural participaron también el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; el secretario de Interior, Gustavo Coatz; y el intendente local, Nicolás Albarracín.

Las entradas para las tres jornadas se pueden adquirir a través de las plataformas EventPass y Canela Ticket, y de manera presencial en Sarmiento 148, en Chos Malal. Además, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Confiable, Visa y Mastercard.