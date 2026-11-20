Personal policial desarticuló varios puntos de venta de estupefacientes luego de una investigación iniciada por la Justicia provincial. Incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y un arma de fabricación casera.

Una serie de allanamientos realizados el miércoles en Senillosa culminaron con la detención de cuatro personas y el secuestro de estupefacientes, vehículos, dinero en efectivo y un arma de fuego. El operativo fue llevado adelante por personal policial del Departamento Antinarcóticos Neuquén, tras una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

Las tareas de investigación se iniciaron a partir de un requerimiento de la fiscalía, para verificar la presunta comercialización de drogas en distintos sectores de la ciudad. A partir de las diligencias efectuadas por efectivos de la División Antinarcomenudeo, se logró identificar a los sospechosos y vincular cinco domicilios donde funcionaban puntos de venta de sustancias ilícitas.

Con las pruebas reunidas, la Justicia libró las correspondientes órdenes de allanamiento. Como resultado del procedimiento, seis personas quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737, cuatro de ellas fueron detenidas y se dispuso la clausura preventiva de dos viviendas.

Durante las requisas, los efectivos incautaron 298,7 gramos de clorhidrato de cocaína, 23,4 gramos de cannabis sativa, once plantas de marihuana, cuatro balanzas de precisión y elementos de fraccionamiento. Además, se secuestraron 799.300 pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, un dispositivo posnet, un arma de fabricación casera, 26 cartuchos calibre .22, un automóvil y cinco motocicletas.

El despliegue operativo contó con la participación de 44 efectivos pertenecientes al Departamento Antinarcóticos y a las divisiones de Cutral Co y la Comarca Petrolera, quienes contaron con el apoyo de dos minibuses de la Dirección Seguridad y del Departamento Logística.

Este procedimiento responde a las políticas de seguridad y combate contra el microtráfico que impulsa el gobernador, Rolando Figueroa, apoyadas en la inversión de equipamiento, tecnología y capacitación permanente para la fuerza policial.