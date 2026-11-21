El procedimiento policial se realizó en el barrio Peñi Trapum, luego de diez días de investigación. Cinco personas quedaron imputadas en la causa.

Secuestraron cerca de 670 dosis de cocaína, armas y dos vehículos

La Policía del Neuquén realizó un nuevo procedimiento contra el microtráfico en Cutral Co que permitió el secuestró casi 670 dosis de clorhidrato de cocaína, marihuana, dos armas de fuego, municiones, dos vehículos y otros elementos vinculados con la comercialización. Como resultado del operativo, cinco personas quedaron imputadas en la causa.

El allanamiento se concretó el viernes por la tarde en el barrio Peñi Trapum y estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de la Comarca, luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente diez días.

Las actuaciones comenzaron el 11 de noviembre, a partir de información recibida por los investigadores sobre una vivienda que presuntamente funcionaba como punto de venta de drogas.

El terreno contaba con dos departamentos independientes, cada uno con su propio acceso. Según la investigación, en ese sector también se habían registrado episodios de violencia con armas de fuego.

Durante el procedimiento se incautaron aproximadamente 670 dosis de clorhidrato de cocaína, 22 dosis de flores de cannabis, dos balanzas digitales, dos armas de fuego, alrededor de 42 municiones, nueve teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias y dos automóviles tipo sedán.

La causa tiene dos hombres de 17 y 39 años y tres mujeres de 18, 44 y 58 años imputados.

El procedimiento responde a la estrategia que lleva adelante el Gobierno provincial desde la implementación de la desfederalización del microtráfico, una decisión que permitió a Neuquén asumir directamente la investigación y persecución penal de los delitos vinculados con la comercialización minorista de estupefacientes.

A partir de la Ley Provincial 3.488, vigente desde febrero de 2025, la Policía provincial, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia neuquina cuentan con herramientas para intervenir con mayor rapidez sobre los puntos de venta de drogas que afectan a los barrios.

Esta decisión estuvo acompañada por una inversión sostenida en equipamiento, tecnología, capacitación y recursos humanos para fortalecer las áreas especializadas de investigación.

La Provincia lleva invertidos más de 5.500 millones de pesos en recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico, incluyendo vehículos, elementos de protección, herramientas informáticas y software especializado para mejorar las investigaciones.

En septiembre de 2026, el Gobierno provincial informó que desde la entrada en vigencia de la Ley 3.488 se habían concretado 434 allanamientos y obtenido 183 condenas por causas vinculadas al microtráfico.