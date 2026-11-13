​Neuquén habilitó un nuevo centro de capacitación para el personal de seguridad privada ​

La Fundación ISI COLLEGE dictará los cursos obligatorios de formación básica para vigiladores y monitoreadores en la capital provincial. La propuesta combina clases virtuales y presenciales.

El ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén habilitó a la Fundación ISI COLLEGE como nuevo centro de capacitación para el personal de las empresas de seguridad privada. La institución, ubicada en Belgrano 516 de la ciudad de Neuquén, estará autorizada para dictar los cursos básicos de formación de vigiladores y monitoreadores.

La habilitación es una de las competencias del ministerio como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N.º 2772 y permite ampliar la oferta de formación destinada a quienes se desempeñan en el sector.

Los cursos son obligatorios para el personal de las empresas de seguridad privada y tienen como objetivo fortalecer su preparación, mejorar la calidad de los servicios y promover el ejercicio responsable de sus funciones.

La propuesta de la Fundación ISI COLLEGE contempla una modalidad mixta, con una carga horaria de 100 horas cátedra, distribuidas en 80 horas virtuales y 20 presenciales.

El programa incluye contenidos comunes sobre el marco legal y la función de la seguridad privada; reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y emergencias; y prevención y lucha contra incendios. Además, incorpora formación específica en técnicas de seguridad, vigilancia y procedimientos para vigiladores, y un módulo de monitoreo para quienes desarrollan esa tarea.

Además de la habilitación, se realizó un encuentro institucional del que participaron la rectora del Nivel Terciario, licenciada Natalia Trobbiani; docentes de la institución; y el director general de Regularización y Control de Empresas de Seguridad Privada, dependiente de la secretaría de Seguridad del ministerio de Seguridad.