​El Gobierno provincial avanza con un operativo integral de prevención ante el fenómeno de El Niño ​

El despliegue territorial ya alcanzó distintas regiones de Neuquén, con relevamientos de sectores vulnerables, planificación de evacuaciones y la organización de una red de «ciudades madre» que funcionarán como centros logísticos estratégicos para coordinar recursos y brindar asistencia ante posibles emergencias.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanza con un amplio despliegue territorial de prevención y planificación ante posibles contingencias meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño. A través del Comité de Emergencia Meteorológica, se desarrolla un trabajo coordinado con municipios, comisiones de fomento, organismos técnicos y equipos de respuesta para identificar riesgos, organizar recursos y establecer medidas de protección adaptadas a las particularidades de cada región.

Las acciones, impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa y encabezadas por la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, y el secretario del Interior, Gustavo Coatz, ya incluyeron encuentros y trabajos territoriales en Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, Chos Malal, Sauzal Bonito, Centenario y Vista Alegre, a los que se sumó recientemente una reunión regional en San Martín de los Andes.

Este recorrido permitió reunir información sobre las condiciones de vulnerabilidad de las localidades, evaluar recursos disponibles y coordinar acciones con intendentes, presidentes de comisiones de fomento y representantes de las instituciones que intervienen ante situaciones de emergencia.

Uno de los principales ejes de la estrategia provincial es la organización de una red de centros logísticos regionales, denominados «ciudades madre», destinados a concentrar equipamiento, alimentos, agua potable, insumos y otros recursos esenciales. El objetivo es contar con puntos estratégicos de asistencia que permitan responder ante eventuales evacuaciones, interrupciones de caminos o situaciones de aislamiento.

La planificación también contempla la identificación de espacios para centros de evacuación en cada localidad, la disponibilidad de recursos operativos y el relevamiento de personas que podrían requerir asistencia prioritaria, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con necesidades sanitarias y familias que habitan sectores expuestos a crecidas repentinas.

Planificación conjunta y presencia territorial

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, explicó que la estrategia responde a la necesidad de anticiparse a escenarios meteorológicos que podrían afectar de manera diferente a las distintas regiones de la provincia.

En este sentido, destacó que los relevamientos permiten identificar asentamientos ubicados sobre antiguos cauces, cañadones, sectores ribereños y áreas donde las precipitaciones intensas podrían generar dificultades de acceso o aislamiento.

«Las poblaciones mejor informadas y con capacidad de evacuarse o de hacer frente a la emergencia son las que más chances tienen de sobrellevar las consecuencias», señaló la funcionaria, al remarcar la importancia de la información, las alertas tempranas y la preparación de las comunidades.

Ortiz Luna explicó, además, que el esquema de respuesta contempla la conformación de un comando unificado, cuando las circunstancias lo requieran, con coordinación provincial y descentralización operativa, para que cada localidad pueda intervenir de acuerdo con sus necesidades y recursos.

Por su parte, el secretario del Interior, Gustavo Coatz, destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando con los gobiernos locales y la importancia de que cada municipio participe activamente en la identificación de sus problemáticas y en la planificación de las acciones preventivas.

«Frente a este fenómeno tenemos que prepararnos», expresó Coatz, y remarcó que las acciones diseñadas por indicación del gobernador Rolando Figueroa están orientadas principalmente a «cuidar la vida de los neuquinos».

El funcionario subrayó que la articulación entre Provincia, municipios y comisiones de fomento resulta fundamental para organizar los recursos disponibles, atender las particularidades de cada territorio y acompañar a las comunidades ante eventuales contingencias.

Avances en la Región de los Lagos del Sur

Como parte de este despliegue, San Martín de los Andes fue sede de una nueva reunión del Comité de Emergencia Meteorológica, encabezada por Ortiz Luna, Coatz y el intendente local, Carlos Saloniti.

También participaron el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; la viceintendenta de Villa La Angostura, Tamara Martínez; la presidenta de la Comisión de Fomento de Villa Traful, Roxana Chávez; y el presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Infante, junto a equipos técnicos provinciales, representantes de Recursos Hídricos, fuerzas de seguridad y organismos vinculados a la atención de emergencias.

Durante la jornada se avanzó en la planificación de tres ciudades que cumplirán funciones de centros logísticos en la Región de los Lagos del Sur, destinadas al acopio de recursos y la organización de asistencia ante posibles emergencias.

Además, se analizaron las consecuencias de las precipitaciones registradas durante octubre, particularmente las crecidas de arroyos, la reactivación de antiguos cauces, los desprendimientos de rocas y los cortes de rutas, situaciones que requieren una planificación específica para proteger a las poblaciones más expuestas.

En el marco del encuentro, las autoridades provinciales y comunales firmaron un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información, destinado a facilitar la coordinación institucional, compartir información técnica y organizar medidas preventivas en el territorio.

Preparación ante distintos escenarios

El operativo provincial se desarrolla en el marco de la emergencia meteorológica declarada por el gobernador Rolando Figueroa por un período de seis meses y contempla la participación de distintas áreas del Estado, organismos especializados, fuerzas de seguridad, equipos de salud, Defensa Civil y servicios esenciales.

Las tareas incluyen el análisis permanente de información meteorológica e hidrológica, la evaluación de rutas y caminos, la organización de recursos de asistencia y la planificación de dispositivos de respuesta y recuperación ante posibles contingencias.

La estrategia parte de una premisa central: los fenómenos meteorológicos no afectan de la misma manera a todas las localidades, por lo que resulta necesario conocer las características de cada territorio y establecer acciones específicas antes de que se produzca una situación de emergencia.

Con los relevamientos realizados y las tareas acordadas en cada región, el Gobierno provincial continuará avanzando durante las próximas semanas en la organización de los dispositivos preventivos, con el objetivo de llegar a diciembre con una mayor preparación operativa.

«Preparados para lo peor, esperando lo mejor», sintetizó Ortiz Luna al referirse al trabajo que se lleva adelante para reducir riesgos y proteger a las comunidades neuquinas.