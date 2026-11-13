​La U11 sumó un pabellón de máxima seguridad para ampliar su capacidad ​

El nuevo edificio permitirá fortalecer el funcionamiento del sistema penitenciario provincial, descomprimir las comisarías y garantizar seguridad mediante infraestructura adecuada.

Como parte de las políticas de ampliación del sistema penitenciario, el gobernador Rolando Figueroa inauguró la segunda etapa del nuevo edificio de la Unidad de Detención Nº11. Se trata del pabellón de máxima seguridad, una obra destinada a mejorar las condiciones operativas y ampliar los espacios para alojar a personas privadas de su libertad.

Con una superficie intervenida de 2.595 metros cuadrados, el nuevo sector tendrá capacidad para 27 detenidos. La infraestructura carcelaria también es una deuda que el Estado tiene con la sociedad. Cuando las políticas de seguridad permiten avanzar con más allanamientos, detenciones y procedimientos contra el delito, el sistema demanda lugares adecuados para alojar a quienes deben cumplir una medida de privación de la libertad.

Al respecto, el gobernador expresó que en esta inauguración “se visibiliza el esfuerzo de mucha gente”, y destacó al personal penitenciario que “ha sufrido todas estas carencias durante mucho tiempo”. Asimismo, subrayó que “los policías también, porque las comisarías pasaron a ser lugares de detención”.

El mandatario indicó que “al no hacer inversión pública en estas cuestiones tan importantes, se terminó desdibujando todo, y cuando se desdibuja todo, la sociedad empieza a descreer del Estado”. Dijo que estas obras “no son fáciles de hacer, por eso nadie las hacía y estaba todo paralizado, por eso no se avanzaba”, y añadió que “ahora es distinto. Nunca antes en la historia de esta provincia se ejecutaron 50.000 metros cuadrados en Seguridad”.

A partir de las nuevas obras, “las comisarías van a ser comisarías, no centros de detención. Porque los centros de detención requieren más seguridad. Estamos preparándolos para tener 500 plazas y que el personal penitenciario pueda desarrollar su tarea mucho mejor”.

“La sociedad está más segura cuando el Estado invierte, planifica y brinda las condiciones adecuadas para que cada institución pueda cumplir con su función”, manifestó Figueroa.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi destacó que las obras ejecutadas por el Gobierno provincial “tienen un plan específico diseñado para reducir el déficit que se tenía hasta hace muy poco. Hoy estamos ejecutando 50.000 metros cuadrados en seguridad”.

También hizo mención a los pabellones que se construyen en la U22 de Cutral Co, en la U32 de Zapala y agregó que “hasta hace dos o tres años no había obras de inversión en materia de seguridad y hoy tenemos un porcentaje de inversión que nunca antes en la historia de la provincia del Neuquén se había desarrollado”.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolinicomentó que, a fin de fortalecer la presencia policial, “se ampliará la capacidad con videocámaras en toda el área Confluencia para cubrir con efectivos y tecnología en cada uno de los rincones”. Finalmente, dedicó palabras a los agentes penitenciarios y a los policías que “estaban cuidando presos en las comisarías y ahora las comisarías podrán volver a las tareas de prevención”.

La ampliación responde a una necesidad concreta: las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno provincial permitieron intensificar los allanamientos, los procedimientos y las detenciones. Ese mayor despliegue del Estado requiere también fortalecer el sistema penitenciario para descomprimir las comisarías y contar con espacios adecuados para alojar a las personas detenidas.

La puesta en funcionamiento de este sector representa un paso importante para optimizar el funcionamiento de la U11 y fortalecer el sistema penitenciario neuquino. La inversión apunta a mejorar las condiciones operativas del personal, reforzar los mecanismos de control y ampliar la capacidad de alojamiento en un establecimiento estratégico para la provincia.

El nuevo pabellón tiene celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, puesto de vigilancia permanente, murallas y cercos perimetrales. En esa línea, Neuquén avanza con obras que buscan saldar una deuda histórica y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y cumplimiento de la ley.