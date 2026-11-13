​Buta Ranquil celebró sus 95 años con una fuerte inversión en obras ​

La provincia y el municipio destacaron la licitación del Centro Deportivo Comunitario y la incorporación de personal al hospital local durante los festejos oficiales.

Con un modelo de gestión basado en el trabajo articulado entre Provincia y municipio, Buta Ranquil festejó sus 95 años consolidando respuestas concretas para el bienestar de sus vecinas y vecinos y el futuro de todo el norte neuquino, como la construcción del nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) de casi 1300 metros cuadrados para la localidad

Entre los ejes centrales de la jornada se destacaron el avance de la infraestructura urbana y deportiva, y la fuerte apuesta del gobierno provincial en el sistema de salud público. Las actividades fueron encabezadas por el intendente, Pedro Cuyul, y por el ministro de Salud, Martín Regueiro.

Durante el acto se dio cuenta de la apertura de las propuestas para construir el nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) que se llevó adelante en Neuquén capital en el mismo momento en el que se realizaba los festejos. Se trata de un moderno espacio de 1.280 metros cuadrados cubiertos con una inversión superior a los 5.500 millones de pesos, que contará con Salón de Usos Múltiples (SUM), paneles solares y gradas retráctiles con capacidad para 400 personas.

También se encuentra en ejecución el proyecto de cordón cuneta, badenes y veredas de hormigón armado, con una inversión conjunta de 500 millones de pesos; y obras de energía, ya que a través del EPEN se ejecutan refacciones edilicias y se proyecta la readecuación del sistema de distribución eléctrica en media y baja tensión en el paraje Auquinco.

En su mensaje, Regueiro, puso especial énfasis al rol fundamental que cumple el Estado provincial al garantizar una salud pública robusta, accesible y con arraigo en cada rincón de la provincia.

En ese sentido, recordó la ampliación de la planta de trabajadores con la incorporación de 27 nuevos puestos de trabajo para el Hospital “Enfermero Gabino Sagredo”, que sumados a los ingresos del año previo y decretos recientes totalizan casi 100 nuevos agentes incorporados para fortalecer la atención sanitaria en la región.

Las nuevas designaciones y pases a planta permanente cubren áreas clave como enfermería, acompañamiento terapéutico, choferes de ambulancia para optimizar traslados de urgencia, personal de cocina, maestranza y agentes sanitarios.

Regueiro defendió el rol del Estado provincial en el desarrollo de las comunidades de la provincia: “Neuquén está dando respuestas, tenemos una obra social provincial que responde, una obra social que está muy distinta a las obras sociales nacionales y que hoy cada uno de los empleados y que cada una de ustedes que se jubilen dentro del Estado provincial tiene asegurada una jubilación. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que defender como ciudadanos neuquinos y como ciudadanos de Buta Ranquil”

Cuyul, por su parte, agradeció el rol de la comunidad de Buta Ranquil y el acompañamiento del gobierno provincial para el desarrollo comunitario. “Tenemos que seguir trabajando por este camino”, reflexionó.