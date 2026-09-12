​Neuquén fortalece su seguridad con más presencia territorial, tecnología y nuevas obras ​

La ciudad capital consolida una política de seguridad que combina prevención, despliegue operativo, modernización tecnológica, profesionalización de la fuerza y una fuerte inversión en infraestructura.

Con motivo de celebrarse el 122º aniversario de la ciudad de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa destacó las acciones que se desarrollan en materia de seguridad en una ciudad que destaca por su crecimiento demográfico. “Desde el Gobierno tenemos un firme compromiso y una gran convicción de combatir el delito”, aseguró.

Durante 2025 y 2026, Neuquén fortaleció su presencia en el territorio con más de 5.500 operativos de prevención, alrededor de 12.000 personas identificadas y más de 20.000 vehículos fiscalizados. A esto se sumaron 316 operativos de seguridad vial y una reducción del 13% en robos y tentativas, mientras que las estafas y extorsiones registraron una caída del 33%.

El despliegue también se profundizó en la lucha contra el narcomenudeo y el crimen organizado. En el período se realizaron 28 investigaciones, con 26 cierres positivos mediante allanamientos, que derivaron en 35 procedimientos, 43 personas imputadas y seis viviendas clausuradas. Entre enero y junio de 2026 se secuestraron más de 23 kilos de marihuana, 5,4 kilos de cocaína, 298 plantas de cannabis y más de 7,5 millones de pesos, además de armas, teléfonos y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.

La transformación también llegó al equipamiento. La Provincia destinó 5.300 millones de pesos a dispositivos menos letales, 697 millones a equipamiento informático, 600 millones a emergencias de Bomberos y 120 millones a drones e infraestructura institucional. La fuerza cuenta además con 271 móviles operativos, entre automóviles, motocicletas, camionetas 4×4, bicicletas y unidades especiales, junto con 2.000 chalecos de protección personal.

La tecnología se incorpora también a la respuesta frente a las emergencias. El nuevo sistema 911, que funcionará en la Central de Policía, permitirá integrar mapas digitales en tiempo real y GPS para despachar el móvil más cercano, registrar cada etapa de la atención y coordinar en una misma plataforma a Policía, Salud, Bomberos y Defensa Civil. Además, las llamadas quedarán registradas como insumo para la Justicia, fortaleciendo la trazabilidad y la seguridad jurídica de cada intervención.

La prevención suma una mirada que va más allá del patrullaje. El programa Previda alcanzó 335 actividades, con 27.000 participantes y 61 organizaciones involucradas, con intervenciones en escuelas, ámbitos policiales y espacios vinculados con personas privadas de su libertad. A su vez, los dispositivos de monitoreo electrónico cuentan con 544 botones antipánico activos, 40 dispositivos duales y 48 personas bajo arresto domiciliario supervisadas.

La inversión se completa con infraestructura para acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar las condiciones de trabajo y atención. Ya finalizaron obras como el pabellón 11 de la Unidad de Detención N°11, la ampliación del Destacamento de Seguridad Bancaria y la remodelación del Distrito VIII. Al mismo tiempo, avanzan la nueva Comisaría 4° de Alta Barda, el pabellón 12 de la Unidad 11 —con un 92% de avance—, la posta policial de Balsa Las Perlas y nuevas cabinas de vigilancia. En paralelo, se proyectan nuevas postas y comisarías, un data center para el Complejo La Meseta y otras obras que permitirán ampliar la capacidad operativa.

A 122 años de su fundación, Neuquén suma seguridad a una agenda de crecimiento que exige respuestas acordes a una ciudad cada vez más dinámica. La combinación de presencia territorial, prevención, tecnología, capacitación, acompañamiento a la población judicializada y nuevas instalaciones apunta a construir un sistema más preparado para anticiparse al delito, responder ante las emergencias y fortalecer la convivencia en cada barrio.