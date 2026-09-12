​El Ruca Che, renovado, en el aniversario de la Ciudad ​

El estadio más emblemático de la Patagonia atraviesa un proceso integral de modernización que pone en valor su calidad constructiva, fortalece su infraestructura deportiva y mejora sus condiciones para recibir eventos sociales, culturales y de alcance nacional e internacional.

El Ruca Che, “la casa de la gente”, como lo definió el gobernador Rolando Figueroa, estrena este año importantes mejoras edilicias, nuevos espacios y equipamiento deportivo, en el marco del 122° aniversario de la ciudad de Neuquén.

Los trabajos fueron planificados para adecuar el estadio a los más altos estándares de calidad y ampliar sus posibilidades como sede de competencias deportivas, espectáculos y actividades sociales y culturales.

Ubicado en Antártida Argentina 3900, el estadio será sede este año de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, uno de los principales certámenes internacionales del tenis por equipos.

El espacio es administrado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos de Neuquén (ECyDENSE), dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Obras para recuperar y modernizar el estadio

El plan integral contempló la renovación de distintos sectores del edificio y la actualización de su infraestructura.

Entre las principales intervenciones se encuentra el reemplazo completo del piso deportivo, con la colocación de 1.350 metros cuadrados de parquet profesional de guatambú. También se renovaron 850 metros cuadrados de piso cerámico y se reacondicionó la cubierta del edificio, con tratamientos destinados a prevenir filtraciones.

En el interior se modernizaron los 16 baños, que incorporaron luces con sensores y canillas de autocorte. A esto se sumaron trabajos de pintura, renovación de señalética, instalación de nuevas luminarias y colocación de cerámicos en pasillos, vestuarios y oficinas.

También se remodeló la Sala VIP “Oscar ‘Loco’ Ibáñez”, se actualizaron las instalaciones eléctricas y el sistema de iluminación y se reacondicionaron y unificaron las butacas. Para completar esta intervención, se adquirieron 900 nuevas unidades.

El proyecto incluyó, además, el cerramiento de los espacios bajo gradas y de los descansos internos de las escaleras.

Los palcos VIP fueron construidos y adecuados, mientras que los cuatro vestuarios fueron modernizados. También se incorporaron un guardarropas y un camarín destinado a los artistas que se presenten en la ciudad.

Más servicios y mejores accesos

En el exterior se optimizaron los accesos mediante la colocación de nuevas aberturas y se realizaron trabajos de parquizado y adecuación del estacionamiento.

Sobre calle Antártida Argentina se construyeron nuevas veredas y se incorporó cartelería. Además, se mejoró el acceso destinado a ambulancias para facilitar el ingreso y egreso de vehículos de emergencia.

Como parte de la puesta en valor del espacio, el antiguo parquet instalado en 1995 fue reutilizado para la realización de una escultura ubicada en el patio delantero del estadio, incorporando un elemento de su historia a la nueva etapa del Ruca Che.

Nuevo equipamiento deportivo

La renovación también alcanzó al equipamiento destinado a las competencias deportivas y a la operación del estadio.

Se incorporaron tableros LED digitales, únicos en la región, y tres pantallas LED. Una de ellas, de 5 por 3 metros, fue instalada sobre la Torre 1.

El equipamiento se completa con cronómetros deportivos digitales de cuatro caras y una consola de operación. En las torres se instalaron cortinas automáticas y se adquirieron nuevas jirafas deportivas.

De esta manera, el Ruca Che inicia una nueva etapa con infraestructura renovada, espacios modernizados y equipamiento acorde a las exigencias actuales, consolidándose como uno de los principales escenarios de la Patagonia para la realización de eventos deportivos, sociales y culturales.