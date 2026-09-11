​Emiten alerta por lluvia y nieve para este viernes ​

El ingreso de la denominada “corriente de Malvinas” produjo un marcado descenso de las temperaturas. El frente frío y húmedo podría provocar nevadas y lluvias en diferentes sectores del territorio provincial. Rigen alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvia y nieve para este viernes en distintos sectores de la provincia.

Esto se debe a un ingreso de aire frío y húmedo, que provocará un cambio marcado en las condiciones del tiempo con precipitaciones que se presentarán de manera diferente según la zona.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla de nevadas son Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Piedra del Águila, Las Coloradas y Zapala.

Además, en Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo, Chos Mala y Buta Ranquil, rige una alerta naranja por lluvias.

Estas condiciones meteorológicas pueden producir reducción de visibilidad, además de acumulación de nieve sobre rutas, por lo que la situación requiere especial atención para quienes tengan previsto desplazarse por el territorio provincial.

Según relató Fernando Frassetto a Radio y Televisión del Neuquén (RTN), “esto se debe a un ingreso de aire antártico, propiciada por la denominada “corriente de Malvinas”, que se expande por la Patagonia y otros sectores del país”.

Frassetto también comentó que “las próximas horas serán con una elevada humedad, con presencia de lluvia y posibles nevadas en el centro de la Provincia y sector cordillerano”.

Ya el sábado, se registrará una mejora paulatina de las condiciones, aunque con presencia de heladas.

En lo que respecta al domingo, se registrará un ascenso de las temperaturas. La próxima semana será más templada y cálida. Para el día de la primavera se espera buen clima.