​La Provincia otorgó un aporte para mejorar el acceso al paraje Mallín del Toro ​

El aporte permitirá reintegrar los gastos de una intervención que fue necesaria para facilitar el traslado del equipo de perforación y avanzar en la búsqueda de agua para cinco familias y la Escuela Rural N° 208.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén otorgó a la municipalidad de Loncopué un aporte no reintegrable para cubrir los gastos del alquiler de una máquina retroexcavadora sobre orugas que fue utilizada para habilitar un acceso en el camino al paraje Mallín del Toro, ubicado a 15 kilómetros de la localidad.

La intervención fue necesaria para permitir la reubicación de un equipo de perforación y avanzar con las obras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en la zona, como parte de las acciones vinculadas con la Emergencia Hídrica, Social y Productiva declarada en la provincia.

El proyecto contempló la ejecución de perforaciones para abastecimiento de agua con el objetivo de atender las necesidades básicas de cinco familias y de la Escuela Rural N° 208. Una primera perforación, realizada en cercanías del establecimiento educativo, permitió encontrar agua. En una segunda ubicación, luego de alcanzar los 83 metros de profundidad sin obtener resultados, fue necesario trasladar el equipo hacia otro sector.

Abrir camino para llegar al agua

La nueva ubicación elegida se encontraba en un sector cercano al arroyo Loncopué. Allí se realizó una nueva perforación que alcanzó los 85 metros de profundidad, con un caudal estimado cercano a los 3.000 litros por hora.

Para concretar el traslado del equipo y poder desarrollar estos trabajos, la municipalidad debió contratar de manera urgente 25 horas de una máquina excavadora sobre orugas para generar el acceso al nuevo punto de perforación. Para eso recibió del Gobierno provincial el aporte no reintegrable de 6.225.000 pesos.

La maquinaria permitió mover rocas y arbustos, abrir una huella de aproximadamente 500 metros lineales y despejar una superficie amplia que posibilitara realizar las tareas de manera segura.

La dirección provincial Unidad Administración del Agua de la subsecretaría de Recursos Hídricos verificó posteriormente en territorio los trabajos realizados y las horas de máquina utilizadas, y consideró razonable el importe correspondiente al desembolso.

El aporte será financiado a través de la Cuenta Especial Fondo Hídrico Provincial, en el marco de los destinos previstos para este fondo, que contempla el refuerzo de partidas destinadas a obras hidráulicas y de saneamiento.

La medida fue formalizada mediante el Decreto DECTO-2026-1304-E-NEU-GPN, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. El decreto establece además que la municipalidad de Loncopué deberá realizar la correspondiente rendición de los fondos ante el Tribunal de Cuentas.