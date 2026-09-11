​Neuquén abre las puertas al mundo cultural con la Feria Internacional del Libro ​

Quedó inaugurada la nueva edición, que este año convocó a 250 escritores de Argentina y de Chile, 150 librerías, 140 presentaciones y actividades escolares para 10 mil estudiantes. La propuesta permanecerá abierta en la ciudad de Neuquén hasta el 20 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido inauguraron la 13º edición de la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, que se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Este año la feria se desarrolla bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” y convocó a 250 escritores de Argentina y de Chile, 95 stands con 150 librerías, editoriales comerciales e independientes; 140 presentaciones de títulos y conversatorios, y 53 actividades escolares con más de 10 estudiantes inscriptos.

Además, con motivo de conmemorarse 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el Museo Paraje Confluencia se convertirá en un santuario literario. También habrá actividades especiales y reconocidos invitados como Alejandro Dolina y Darío Sztajnszrajber, entre otros.

Durante la presentación, el gobernador destacó la presencia de familiares de Marcelo Berbel en el acto inaugural, “con su obra tan importante en la construcción de la cultura de nuestra provincia”, expresó.

En materia de cultura y educación “siempre aspiramos a más, en una Argentina que piensa que la libertad implica ‘sálvese quien pueda, que se compre el libro el que pueda, que acceda a la escuela el que pueda’, en Neuquén hay un Estado presente que iguala las líneas de partida y eso se construye día a día”, indicó el mandatario.

La feria del libro “como tantos acontecimientos que rescatan la cultura son parte de la defensa de nuestra identidad, de nuestra historia y de lo que somos”, subrayó Figueroa. Además, aprovechó la ocasión para felicitar a “los organizadores y a los neuquinos y las neuquinas que se quieren nutrir de los conocimientos, de las letras y de la posibilidad de soñar un mañana que vamos a construir juntos defendiendo la neuquinidad”.

Por su parte, el intendente comentó que “la feria habla de lo que queremos como ciudad, una ciudad que mira la cultura, las oportunidades y el acceso a la educación gratuita”.

También manifestó que “esta feria es un orgullo, es libre y gratuita y ya es una marca registrada que promovemos, porque la cultura tiene que ser parte fundamental de la transformación que está atravesando la provincia. En la educación está la oportunidad de crecer, de desarrollarse y eso es orgullo neuquino”.

La Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” forma parte de múltiples actividades que se desarrollarán en la ciudad de Neuquén con motivo del 122º aniversario de la ciudad capital de la provincia.